Кіровоградська обласна прокуратура повідомила про підозру посадовцю однієї з філій ДП «Ліси України» за фактом неналежного виконання службових обов’язків. Що призвело до тяжких наслідків для державних інтересів та навколишнього середовища. Йдеться про майже 5 мільйонів гривень збитків, завданих незаконною порубкою дерев на території природно-заповідного фонду, інформує Завтра.UA.

Повідомлення про підозру (за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) отримав майстер лісу Новомиргородського лісництва філії «Оникіївське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Ціна несумлінності: знищення 225 дерев у заказнику

Слідство встановило, що посадовець допустив незаконну порубку дерев у межах об’єкту природно-заповідного фонду – лісового заказника місцевого значення «Новомиргородський-2».

У результаті його протиправних дій, які свідчать про несумлінне ставлення до службових обов’язків і, ймовірно, корупційну складову в управлінні державним майном, було безпідставно вирубано 225 дерев. Ця варварська діяльність завдала навколишньому природному середовищу збитків на суму майже 5 мільйонів гривень.

Спільна робота прокуратури та спецслужб: Пподолання системної корупції

Викриття та документування злочинних дій відбулося завдяки тісній співпраці прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури з Департаментом внутрішньої та економічної безпеки ДП «Ліси України» та Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу.

Це демонструє системний підхід до боротьби з корупційними проявами та зловживаннями владою у сфері використання природних ресурсів. Оперативний супровід у справі здійснює УСБУ в області, а досудове розслідування – Третій слідчий відділ Територіального управління ДБР у Миколаєві (з дислокацією у м. Кропивницькому).

Розслідування триває, і правоохоронці налаштовані довести справу до кінця, щоб притягнути винних до відповідальності та компенсувати державі та довкіллю завдані збитки.

