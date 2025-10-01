Масштабна корупція в оборонній сфері. Прокурори спеціалізованих прокуратур Центрального регіону викрили цинічні схеми у військових частинах Чернігівщини та Житомирщини, де командири привласнювали кошти, призначені на додаткові виплати військовим. Замість підтримки бійців, які захищають країну, посадовці організовували фіктивні “бойові” нарахування та збагачувалися. Загальні збитки, завдані державі цими корупційними діями, перевищують 2,6 мільйона гривень, інформує Завтра.UA.

Фіктивні пункти та ремонт приватного майна: Справа на Чернігівщині

Прокурори Чернігівської спеціалізованої прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно командира однієї з військових частин та трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що командир військової частини у 2024 році організував злочинну схему для привласнення грошей, призначених для додаткової винагороди військовослужбовцям.

Для реалізації плану було створено фіктивний тиловий командний пункт. Згідно з документами, військові нібито щоденно заступали в наряди для його охорони, за що отримували додаткові виплати.

Суть зловживань: Частина військовослужбовців, які отримували ці виплати, насправді проводили час на власний розсуд, а частину грошей передавали організаторам схеми.

Частина військовослужбовців, які отримували ці виплати, насправді проводили час на власний розсуд, а частину грошей передавали організаторам схеми. Особливий цинізм: Інші військовослужбовці за прямими вказівками командира виконували ремонтні роботи у його приватному будинку та квартирі його сина.

Внаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. Кошти частково відшкодовано, заявлені також цивільні позови для повного покриття збитків. Командиру загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, його підлеглим — до шести.

Засуджений посадовець на Житомирщині: Незаконні виплати “за бойові”

Аналогічний злочин розкрили на Житомирщині. Посадовця військової частини вже засуджено за організацію незаконного нарахування додаткових виплат військовим.

Слідство довело, що виплати нараховувалися військовослужбовцям, які фактично не виконували бойових завдань. Через цю схему держава втратила понад 600 тисяч гривень.

Суд, погодившись із доводами прокурора, призначив посадовцю покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та штрафу. Розгляд справи щодо інших причетних осіб триває.

Розслідування та правова кваліфікація

Розслідування вказаних кримінальних проваджень здійснювалося співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР). Дії посадовців кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, включно зі зловживанням службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364), перевищенням службових повноважень та ухиленням від несення обов’язків військової служби.

