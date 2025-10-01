Уряд Сполучених Штатів Америки розпочав шатдаун – часткове призупинення роботи, яке стало першим за майже сім років і третім за часів президентства Дональда Трампа. Конгрес пропустив опівнічний термін подання фінансування, що призвело до негайної заборони державним установам витрачати гроші та відправлення більшості федеральних службовців у неоплачувані відпустки. Причиною став політичний глухий кут, головним чином, навколо питання субсидій на охорону здоров’я. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Причина зупинки: Тупик щодо фінансування та субсидій на охорону здоров’я

Основна причина припинення роботи полягає в нездатності демократів і республіканців домовитися про законопроєкт щодо тимчасових витрат. Ключовим каменем спотикання є вимога демократів пов’язати законопроєкт із продовженням терміну дії податкових пільг на страхові внески Obamacare та іншими змінами в політиці.

Палата представників раніше ухвалила законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада без суттєвих доповнень. Але цей захід двічі не зміг заручитися підтримкою восьми демократів, необхідних для проходження Сенату. Конкуруюча пропозиція демократів, яка передбачала збільшення фінансування на $1,5 трильйона, також була відхилена.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер перебуває під тиском з боку прогресистів, які вимагають використати цей рідкісний важіль впливу для отримання поступок від адміністрації Трампа. Незважаючи на те, що республіканці звинувачують демократів у взятті фінансування «в заручники».

Негайні наслідки: Неоплачувані відпустки та збої в роботі служб

Бюджетне управління Білого дому наказало федеральним агентствам розпочати виконання планів на випадок припинення фінансування. Це призвело до призупинення виконання урядових обов’язків, окрім виконання основних функцій. Близько 750 тисяч державних службовців були відправлені у тимчасові неоплачувані відпустки.

Окрім перебоїв у роботі багатьох державних служб, шатдаун також затримає публікацію ключових економічних даних. Зокрема, очікуваний звіт Бюро статистики праці про зайнятість. Який мав вийти цієї п’ятниці, буде відкладено, що ускладнить роботу Федеральної резервної системи, яка уважно стежить за цими даними для прийняття рішень щодо процентних ставок.

Потенційні економічні втрати та політична ескалація

Тривале припинення роботи може мати серйозні економічні наслідки. За оцінками Bloomberg, якщо шатдаун триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости до 4,6%–4,7% (порівняно з 4,3% у серпні). Оскільки працівники у відпустці враховуються як тимчасово безробітні.

Окрім тимчасових відпусток, президент Трамп припустив, що його адміністрація може використати цю ситуацію для проведення масових звільнень федеральних службовців, що значно перевищують тимчасові заходи. Цей крок може погіршити економічні наслідки та поширити їх після завершення карантину. Ці скорочення можуть відбутися на додаток до приблизно 150 тисяч працівників, які залишать федеральну робочу силу через програми відкладеного звільнення, пов’язані з ініціативою DOGE.

Історичні дані свідчать, що не всі економічні втрати від шатдауну відновлюються. Наприклад, під час часткового припинення роботи уряду у 2018–2019 роках, економіка США не відновила $3 мільярди з $11 мільярдів скорочення економічного виробництва.

Політичне протистояння: Трамп і заручники охорони здоров’я

Політична напруга продовжує зростати. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що демократи «повинні звільнити заручника», маючи на увазі їхні вимоги щодо охорони здоров’я.

Водночас, президент Трамп продовжує використовувати ситуацію для політичної боротьби. Окрім погроз масовими звільненнями, він також опублікував фейкове відео зі штучним інтелектом, яке, на думку лідера демократів у Палаті представників, є «расистським».

Лідер демократів Чак Шумер звинуватив Трампа у використанні американців як пішаків і поклав на президента «відповідальність» за будь-які звільнення. Якщо найближчими днями не буде знайдено рішення, а термін дії податкових пільг на страхові внески Obamacare закінчиться 31 грудня, близько 20 мільйонів страхувальників можуть зіткнутися з різким зростанням премій, що посилить кризу.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп запроваджує драконівські мита, ставлячи світ на “американські гірки”.