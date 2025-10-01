Чиновник Державної служби геології та надр України підозрюється в участі у злочинній організації, яка завдала державі збитків у понад 354 млн гривень, надаючи незаконній діяльності ознак легальності. Про це інформує Завтра.UA.

Корупційна схема у надрах: Роль чиновника Держгеонадр

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру завідувачу сектору одного з підрозділів Державної служби геології та надр України. Його підозрюють в участі у злочинній організації та сприянні у незаконному видобуванні надр (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України).

Слідство встановило, що посадовець був ключовою ланкою у корупційній схемі, яка діяла на території Рівненської області упродовж 2022–2024 років. Його роль полягала у використанні службового становища та знань для легалізації незаконної діяльності:

Консультування організаторів щодо вибору найбільш “бурштиноносних” ділянок.

організаторів щодо вибору найбільш “бурштиноносних” ділянок. Супровід процесу оформлення спецдозволів , що створювало ілюзію законності.

, що створювало ілюзію законності. Підготовка необхідних документів від імені приватної компанії та організація співпраці з проєктними організаціями.

від імені приватної компанії та організація співпраці з проєктними організаціями. Надання порад щодо звітності та реагування на запити правоохоронних органів, допомагаючи уникнути викриття.

Масштаби злочину: 5 тонн бурштину та мільйонні збитки

У травні 2025 року спільними зусиллями прокурорів, слідчих ДБР та співробітників СБУ було викрито сімох основних учасників злочинної організації. Вони діяли під виглядом геологічного вивчення ділянки надр, фактично здійснюючи промисловий видобуток та збут бурштину.

Загалом злочинним угрупованням, до якого входив і колишній директор однієї з філій ДП «Ліси України», було незаконно видобуто понад 5 тонн дорогоцінного каміння.

Згідно з висновками експертиз, шкода, завдана довкіллю внаслідок цього самовільного користування надрами, становить понад 354 млн гривень. Усім учасникам, включаючи чиновника Держгеонадр, інкримінується створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також незаконний видобуток бурштину з використанням службового становища.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Його здійснює Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу ДБР та СБУ.

Нагадаймо, раніше стало відомо про велику годівницю: як чиновники та педагоги обікрали дитбудинок «Сонечко» на сотні мільйонів під час війни.