За інформацією, оприлюдненою німецькими ЗМІ, зокрема Bild та Der Spiegel, над федеральною землею Шлезвіг-Гольштейн, а також над іншими регіонами Німеччини, зафіксовано масові та скоординовані польоти невідомих дронів над критично важливими об’єктами інфраструктури. Ці інциденти розцінюються як значно більш вибухонебезпечні, ніж вважалося раніше, і викликали серйозне занепокоєння у німецької влади щодо національної безпеки, інформує Завтра.UA.

Дрони над Шлезвіг-Гольштейном: Під прицілом — верфі, лікарня та парламент

Минулого четверга, близько 21:00, у Кілі вперше були помічені два невеликі дрони, які пролетіли над військово-морською верф’ю Thyssenkrupp. Згодом кількість зафіксованих безпілотників збільшилася.

Згідно з повідомленнями, влада розслідує підозру, що літальні апарати навмисно пролітали над критично важливими об’єктами інфраструктури для їх обстеження. Серед об’єктів, над якими зависали або пролітали дрони, були:

Військово-морська верф Thyssenkrupp у Кілі.

у Кілі. Кільська університетська лікарня (помічена ціла “мережа” дронів, включно з так званим «материнським дроном»).

(помічена ціла “мережа” дронів, включно з так званим «материнським дроном»). Прибережна електростанція та Кільський канал .

та . Будівля Державного будинку в Кілі, де засідає земельний парламент.

в Кілі, де засідає земельний парламент. Нафтопереробний завод Хайде, який, серед іншого, постачає гас до аеропорту Гамбурга.

Внутрішня службова записка влади, отримана «Der Spiegel», описує траєкторії польоту як «паралельні», що, ймовірно, вказує на спеціальне обстеження місцевості та будівель.

Інші інциденти та реакція влади

Підозрілі польоти дронів не обмежилися лише Шлезвіг-Гольштейном. За даними «Der Spiegel», аналогічні інциденти були зафіксовані:

Над базою Бундесверу в Зеніці (Мекленбург-Передня Померанія).

(Мекленбург-Передня Померанія). Над військово-морським командуванням у Ростоку.

у Ростоку. Над заморським портом Росток, де федеральна поліція спостерігала кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кілограма, які літали «скоординовано та безперервно».

Незважаючи на вибухонебезпечність ситуації, уряд землі Шлезвіг-Гольштейн зберігав надзвичайну стриманість. Міністр внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак (ХДС) лише підтвердила факт виявлення прольотів і продовження розслідування.

Підвищена загроза та плани захисту

Хто саме керував дронами, наразі невідомо. Однак багато спостережень нагадують інциденти, зафіксовані над Данією, де аеропорти навіть призупиняли роботу через появу великих дронів, і де влада не виключає причетності Росії.

На тлі цих подій федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (ХСС) заявив про підвищену загрозу безпеці в Німеччині. Він також оголосив про створення нового центру захисту від дронів.

Крім того, розглядається новий закон, який дозволить Бундесверу збивати дрони поза межами військових казарм. Наразі такі дії дозволені лише над військовими об’єктами.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили завод-гігант, що фінансує російську армію.