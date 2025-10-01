НЕК “Укренерго” оприлюднило проєкт розрахунків, згідно з яким тариф на послуги з передачі електричної енергії для більшості споживачів може зрости до 823,77 грн/МВт-год. Це на 20% перевищує чинний тариф. Збільшення також стосуватиметься “зеленої” металургії та тарифу на диспетчерське управління. Про це повідомило галузеве видання ExPro, інформує Завтра.UA.

Зростання для “зеленої” металургії та диспетчерського управління

Збільшення тарифів торкнеться не лише загальних споживачів. Для підприємств “зеленої” металургії тариф на передачу пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що означає зростання на 30% порівняно з чинним тарифом.

Крім того, проєкт передбачає значне підвищення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Його пропонується встановити на рівні 141,23 грн/МВт-год, що є зростанням на 42,7% порівняно з поточним роком.

Основні статті витрат у 2026 році

Згідно з розрахунками “Укренерго”, необхідність підвищення тарифів обумовлена зростанням низки ключових статей витрат, які мають бути покриті у 2026 році:

Витрати на виконання спецобовʼязків (ПСО) прогнозуються на рівні 33,7 млрд грн .

прогнозуються на рівні . Купівля електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах запланована на рівні 15,1 млрд грн .

в мережах запланована на рівні . Витрати на оплату праці закладені в сумі 4,9 млрд грн .

закладені в сумі . Фінансові витрати пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд грн .

пропонується закласти у розмірі . На погашення позик перед іноземними кредиторами у 2026 році планується спрямувати 3,4 млрд грн .

у 2026 році планується спрямувати . Витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, що працює за “зеленим” тарифом, оцінюються у 2,1 млрд грн. Це розраховано виходячи з прогнозного обсягу обмеження виробництва з альтернативних джерел енергії у 320 тис. МВт-год.

Закупівля електроенергії для технологічних потреб

Закупівля електроенергії, необхідної для компенсації технологічних витрат, планується на різних сегментах ринку:

28% обсягів електроенергії заплановано придбати на Ринку “на добу наперед” (РДН) / Внутрішньодобовому ринку (ВДР).

обсягів електроенергії заплановано придбати на Ринку “на добу наперед” (РДН) / Внутрішньодобовому ринку (ВДР). 69% обсягів — на Ринку двосторонніх договорів (РДД).

обсягів — на Ринку двосторонніх договорів (РДД). Лише 3% обсягів електроенергії планується придбати на балансуючому ринку.

Фінальне рішення очікується в грудні

Як зазначає ExPro, остаточне затвердження тарифу на передачу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відбудеться орієнтовно в грудні 2025 року.

Нагадаймо, раніше стало стало відомо про неминуче підвищення тарифів.