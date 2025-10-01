Жовтень 2025 року принесе низку важливих змін, які торкнуться різних аспектів життя українців — від міжнародних подорожей та соціальної підтримки до фінансових операцій і календарних свят. Головні нововведення місяця включають оновлені правила перетину кордону з країнами ЄС, розширення доступу до соціальних виплат, початок опалювального сезону та низку інших подій, інформує Завтра.UA.

Нові правила в’їзду до ЄС: EES замінить паспортні штампи (з 12 жовтня)

З 12 жовтня 2025 року в країнах Шенгенської зони починає діяти нова система в’їзду-виїзду — EES (Entry/Exit System). Це означає, що українці, які подорожують за безвізовим режимом, перетинатимуть кордон за новими правилами.

Що таке EES і як вона працює:

Цифрова Реєстрація: Система EES замінить традиційні штампи у паспортах цифровими записами.

Система EES замінить традиційні штампи у паспортах цифровими записами. Біометричні Дані: Під час реєстрації фіксуватимуться фото обличчя та відбитки пальців (для осіб від 12 років). Ці дані зберігатимуться в базі протягом трьох років, і їх достатньо буде фіксувати лише раз на три роки, а не під час кожної поїздки.

Під час реєстрації фіксуватимуться та (для осіб від 12 років). Ці дані зберігатимуться в базі протягом трьох років, і їх достатньо буде фіксувати лише раз на три роки, а не під час кожної поїздки. Автоматизований Контроль: Очікується встановлення терміналів самообслуговування для сканування даних у пунктах перетину кордону.

Очікується встановлення терміналів самообслуговування для сканування даних у пунктах перетину кордону. Тривалість Перебування: Термін перебування в ЄС за безвізом не змінюється (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Термін перебування в ЄС за безвізом (до 90 днів протягом 180-денного періоду). Застереження: На початку запровадження системи можливе збільшення часу на проходження прикордонної перевірки, тому мандрівникам радять додавати одну-дві години до часу подорожі. Відмовитися від фіксації біометричних даних буде неможливо, оскільки це дорівнюватиме відмові у в’їзді до ЄС.

Розширення соціальної допомоги та «Пакунку школяра»

Жовтень принесе розширення можливостей для отримання соціальної допомоги та використання виплати для першокласників.

Збільшення категорій отримувачів базової соціальної допомоги (з 1 жовтня)

З 1 жовтня 2025 року право на базову соціальну допомогу — новий експериментальний вид державної підтримки для домогосподарств, які опинилися у складних життєвих обставинах, — отримують:

Громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу.

і отримують державну соціальну допомогу. Люди з інвалідністю.

Раніше, з липня, на допомогу могли звернутися малозабезпечені сім’ї, одинокі матері та інші отримувачі певних видів соціальних виплат. Базовий розмір допомоги становить 4500 грн, але розраховується індивідуально.

Розширення програми «Пакунок школяра» (з 1 жовтня)

З 1 жовтня розширюється можливість використання одноразової виплати у розмірі 5000 грн для родин першокласників, наданої в рамках програми «Пакунок школяра». Ці кошти тепер можна витрачати не лише на шкільне приладдя та одяг, але й на книги.

Ліки для Онкології у «Доступних ліках» (з жовтня)

З жовтня 2025 року до державної програми «Доступні ліки» буде включено препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, що використовуються для гормональної терапії пацієнтів з раком молочної залози. Це дозволить пацієнтам отримувати ці ліки безоплатно або з частковою доплатою.

Опалювальний сезон та субсидії

Жовтень — це початок опалювального сезону та період оформлення житлових субсидій.

Початок Опалювального Сезону та Тарифи

Дата: Опалення зазвичай стартує 15 жовтня , але фактичне включення залежить від погодних умов — коли середньодобова температура становитиме нижче +8°C протягом трьох днів поспіль.

Опалення зазвичай стартує , але фактичне включення залежить від погодних умов — коли середньодобова температура становитиме нижче протягом трьох днів поспіль. Тарифи: Мораторій на підвищення комунальних тарифів на газ, опалення та гаряче водопостачання продовжує діяти. Тарифи на електроенергію (4,32 грн/кВт•год) та газ для населення залишаться незмінними.

Автоматичне продовження субсидій та необхідність звернення (з 1 жовтня)

З 1 жовтня розпочинається новий «субсидійний» період.

Автоматичне Продовження: Пенсійний фонд України автоматично продовжить виплату житлових субсидій на опалювальний сезон 2025/2026 років для більшості домогосподарств, які вже їх отримували.

Пенсійний фонд України продовжить виплату житлових субсидій на опалювальний сезон 2025/2026 років для більшості домогосподарств, які вже їх отримували. Кому Треба Звернутися: Подати нову заявку на призначення субсидії необхідно тим, хто: Вперше звертається за субсидією. Отримав відмову на неопалювальний період. Має зміни у складі зареєстрованих осіб чи соціальному стані. Не встиг звернутися за субсидією протягом неопалювального сезону (з 1 травня), щоб отримати її на осінньо-зимовий період.

Подати нову заявку на призначення субсидії необхідно тим, хто:

Фінансові та календарні зміни

Жовтень також принесе зміни в обігу монет та часі.

Поступове вилучення монет 10 копійок (з 1 жовтня)

З 1 жовтня Національний банк України почне поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Платіжний Засіб: Вони залишаються платіжним засобом — магазини та банки продовжать їх приймати.

Вони залишаються платіжним засобом — магазини та банки продовжать їх приймати. Вилучення: Однак, потрапляючи до банків, ці монети більше не повертатимуться в обіг, а будуть вилучатися та передаватися на утилізацію.

Однак, потрапляючи до банків, ці монети більше не повертатимуться в обіг, а будуть вилучатися та передаватися на утилізацію. Припинення Карбування: НБУ припинить карбувати монети номіналом 10 копійок.

Переведення годинників на зимовий час (26 жовтня)

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти 26 жовтня (неділя). О 04:00 за київським часом стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад (на 03:00).

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Кабмін переводить ТЦК у смартфон: що змінится для призовників та резервістів.