Завдяки інформації, здобутій офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону, вдалося виявити та припинити діяльність масштабної злочинної схеми. Група осіб налагодила канал незаконного переправлення громадян через державний кордон України до Румунії на одній із гірських ділянок, інформує Завтра.UA.

Схема та “Тарифи”: 8 тисяч євро за особу

Злочинна група складалася з шістьох місцевих мешканців, кожен з яких виконував чітко визначену роль.

Зловмисники займалися:

Підшуком охочих нелегально потрапити до сусідньої країни.

охочих нелегально потрапити до сусідньої країни. Доставкою їх до прикордоння.

їх до прикордоння. Наданням інструкцій та маршрутів руху з України до Румунії, в обхід встановлених пунктів пропуску.

За свої “послуги” організатори схеми отримували значні кошти — 8 тисяч євро з кожної незаконно переправленої особи.

Масштабні обшуки: Вилучено зброю, автомобілі та майже мільйон гривень

У ході досудового розслідування спільна міжвідомча група провела санкціоновані обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів. Результати обшуків вражають:

Грошові кошти у різній валюті на суму понад 930 тисяч гривень .

у різній валюті на суму . 4 автомобіля підвищеної прохідності (ймовірно, використовувалися для перевезення “клієнтів”).

(ймовірно, використовувалися для перевезення “клієнтів”). 5 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї .

. Мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Затримання та Підозри

Фігурантів справи затримано відповідно до ст. 615 КПК України. Їм оголошено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. За їхніми результатами будуть прийняті процесуальні рішення також стосовно кваліфікації дій, пов’язаних із виявленими зв’язками фігурантів кримінального провадження.

Оперативно-слідчі заходи проводилися спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, слідчими слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

