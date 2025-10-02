На тлі зростання напруженості та частих вторгнень Росії в повітряний простір європейських країн, керівник провідного виробника засобів боротьби з безпілотниками попередив, що Європі критично бракує оборонних можливостей для захисту від російської загрози. Про це пише Sky News, інформує Завтра.UA. Це тривожне попередження пролунало під час зустрічі європейських лідерів у Копенгагені. Де вони обговорюють спільну реакцію на гібридну війну, яку, на їхню думку, веде Москва.

Європі потрібні «тисячі» систем захисту від дронів

Виконавчий директор компанії MyDefence, яка спеціалізується на технологіях протидії безпілотникам, Даніель Хермансен, наголосив на катастрофічній нестачі оборонних установок. Його компанія, чиї технології вже використовують українські війська на передовій, була відвідана журналістами у північному місті Ольборг, яке минулого тижня стало ціллю ймовірних російських безпілотників.

«Кількість установок, які потрібно мати для захисту, є великою, а сьогодні те, що вже встановлено, дуже і дуже мало», — заявив пан Хермансен. Він додавш що для будівництва запропонованої «стіни з безпілотників» по всьому континенту знадобляться «багато тисяч [пристроїв]».

Хермансен навів приклад типового аеропорту, для повного покриття якого потрібно близько 10 систем виявлення плюс обладнання для глушіння. «Аеропорти по всьому світу забули про цю загрозу. Роками ніхто цим насправді не переймався… і раптом з’явилися аеропорти, які надзвичайно вразливі до цієї загрози, і тепер усі намагаються щось зробити», — сказав він. Він закликав: «Усім потрібно прокинутися та сказати: добре, це має бути сталий спосіб захисту критично важливої ​​інфраструктури в майбутньому».

Технології MyDefence можуть не лише відстежувати та перехоплювати сигнал дронів, примусово перенаправляючи їх. Але й визначати їхню марку, модель та триангулювати місцезнаходження оператора.

«Ми перебуваємо в найскладнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни»

Попередження від експерта пролунало на тлі зростаючої стурбованості європейських лідерів. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен напередодні зустрічі заявила, що ситуація в Європі є «найскладнішою та найнебезпечнішою з часів закінчення Другої світової війни».

«Я сподіваюся, що тепер усі усвідомлюють, що існує гібридна війна. І сьогодні це Польща, наступного дня Данія, а наступного тижня, ймовірно, десь ще ми побачимо саботаж або літальні дрони», — зазначила Фредеріксен. «Є лише одна країна, яка готова нам погрожувати, і це Росія, і тому нам потрібна дуже сильна відповідь».

Розслідування можливого російського сліду та посилення безпеки

Незважаючи на те, що данські чиновники безпеки публічно не вказували на Росію, численні інциденти, що сталися невдовзі після вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії, змусили інші європейські країни підозрювати Москву.

Правоохоронні органи та розвідувальні служби зараз розслідують теорію, що безпілотники могли бути запущені та керовані з російського корабля, замаскованого під вантажне судно, що перебував у сусідніх водах. У середу французькі війська перехопили танкер «Боракай» біля північно-західного узбережжя Франції. Його підозрюють у зміні назв та відмові співпрацювати з офіційними особами. Раніше за ним спостерігали, коли він під іншою назвою «Пушпа» плавав навколо Данії приблизно під час вторгнень дронів минулого тижня.

У Копенгагені вжито посилених заходів безпеки на час зустрічі лідерів. Заборонено польоти безпілотників по всій країні, данські військові кораблі патрулюють узбережжя. А на головному міжнародному аеропорту розгорнуто технології боротьби з безпілотниками.

НАТО «наздоганяє» нові загрози

Військовослужбовці НАТО також перекинули обладнання для захисту учасників зібрання. У європейських столицях панує відчуття, що країни Альянсу «певною мірою наздоганяють», реагуючи на нові російські загрози, коли вони виникають.

Експерти попереджають, що хоча зараз головною загрозою є вторгнення дронів, Москва майже напевно адаптується, змінить тактику та знайде новий спосіб перевірити оборону Європи.

Раніше стало відомо про дрони-шпигуни над Німеччиною: Верфі, лікарні та НПЗ під прицілом. Загроза вибухонебезпечніша, ніж здавалося.