Вночі середи 2 жовтня російські окупаційні війська запустили ударні дрони по кількох регіонах України. Основний удар припав на Одеську та Київську області. Внаслідок атаки на Київщині постраждала людина, а в Одесі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, інформує Завтра.UA.

Атака на Одесу: Влучання в критичну інфраструктуру

У ніч на 2 жовтня російські терористичні сили завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі за допомогою ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Одеському регіоні була оголошена після того, як Повітряні сили повідомили про рух безпілотників в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район) близько 02:09.

Близько 03:10 мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто перебуває під атакою російських безпілотників.

Місцеві пабліки повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після влучань. За попередніми даними, росіяни вдарили по енергетичних об’єктах регіону. Частина міста залишилася знеструмленою.

Обстріл Київщини: Є поранений у Бучанському районі

У ніч на 2 жовтня російські окупанти також здійснили атаку на Київську область. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок атаки постраждала людина. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.

Моніторингові канали повідомляли, що окупанти могли бити по залізничній інфраструктурі на Київщині, зафіксовано декілька влучань та виникнення пожеж.

Повітряна тривога в Києві була оголошена о 06:41, а Київська ОВА повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони (ППО) в області близько 06:51.

Рух дронів фіксували й в інших регіонах

Повітряні сили також інформували про рух БпЛА в інших областях України:

На Чернігівщині рух дронів фіксували у напрямку населених пунктів Десна, Гончарівське, Борзна та Короп, а також на північному сході області.

рух дронів фіксували у напрямку населених пунктів Десна, Гончарівське, Борзна та Короп, а також на північному сході області. На Сумщині — проліт у бік Полтавщини та рух у південних районах області.

— проліт у бік Полтавщини та рух у південних районах області. На Дніпропетровщині — рух дронів на захід у східних районах області.

Інформація щодо остаточних наслідків обстрілів та кількості збитих цілей уточнюється.

Раніше стало відомо, що атаки дронів вивели з ладу чверть нафтопереробки РФ – країна захлинається від дефіциту пального.