Україна здійснила черговий значний крок у поверненні своїх громадян із російського полону. Сьогодні, 185 українських захисників та 20 цивільних осіб повернулися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Завтра.UA. Серед звільнених військовослужбовців – 183 рядових і сержанти та двоє офіцерів. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

“Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка,” – зазначив Президент.

Більшість із цих воїнів потрапили в полон ще у 2022 році. Серед них є захисники Маріуполя, включно з тими, хто тримав оборону на «Азовсталі», а також оборонці ЧАЕС.

Глава держави також підкреслив масштабність роботи, яку проводить Україна для повернення своїх громадян: “Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо.”

Міністр Оборони України Денис Шмигаль також привітав звільнених громадян і висловив подяку військовим за їхній героїзм та усім, хто доклав зусиль для обміну.

“Дякуємо кожному за захист і героїзм. Вдячні всім, хто допомагав повернути українських захисників. Робимо все, щоб повернути додому всіх наших людей з російської неволі. Памʼятаємо про кожного й кожну,” – наголосив Шмигаль.

Усі звільнені громадяни обов’язково отримають необхідну медичну, психологічну та соціальну підтримку.

Нагадаймо, під час попереднього обміну Україна звільнила 84 полонених, серед них — захисники Маріуполя та цивільні, захоплені ще до 2022 року.