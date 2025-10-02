За даними Financial Times, Росія, ймовірно, вдосконалила свої балістичні ракети, щоб зробити їх невразливими для перехоплення американськими системами ППО Patriot. Ці ППО є єдиними в арсеналі України, здатними збивати такі цілі. Ефективність перехоплення балістичних ракет у вересні впала до 6% із 37% у серпні, інформує Завтра.UA.

Модифікації ракет змінюють правила гри

Місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать про те, що Москві вдалося модифікувати свої балістичні ракети “Іскандер-М” та “Кинжал”, щоб ефективніше протидіяти українській протиповітряній обороні, зокрема американським батареям Patriot. Про це повідомляє видання з посиланням на українських та західних чиновників.

“Іскандер-М” (мобільна система, дальність до 500 км) та “Кинжал” (балістичні ракети повітряного запуску, до 480 км) тепер рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які “заплутують і обходять” перехоплювачі Patriot.

Колишній український чиновник назвав це “зміною правил гри для Росії”.

Критичне падіння ефективності ППО

Результатом цих удосконалень стало помітне зниження ефективності української протиповітряної оборони проти балістичних ракет:

Рівень перехоплення балістичних ракет, який покращився протягом літа і досяг 37% у серпні, впав до 6% у вересні, незважаючи на меншу кількість запусків.

У середу українські Повітряні сили повідомили, що всі 4 ракети “Іскандер-М”, випущені Росією вночі, обійшли систему оборони країни і влучили у свої цілі.

Західний чиновник, знайомий із даними про ефективність Patriot, зазначив, що першою ознакою модернізації стало саме це помітне зниження ефективності перехоплення.

Вражені цілі та виклики для ЗСУ

Вдосконалені ракети вже завдали значної шкоди. Удари, спрямовані проти українських виробників дронів, стали яскравим прикладом:

Цього літа ракети серйозно пошкодили щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях, включаючи об’єкт, де виробляються турецькі дрони Bayraktar.

Крім того, російські ракети обійшли українську ППО і пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, розташовані неподалік.

Звіт спеціального генерального інспектора Агентства оборонної розвідки США підтверджує, що ЗСУ “мали труднощі з послідовним використанням систем протиповітряної оборони Patriot” через нещодавні тактичні вдосконалення Росії. Вони дозволяють ракетам змінювати траєкторію та виконувати маневри.

Україна ділиться даними про використання Patriot з Пентагоном та американськими виробниками для внесення оновлень. Але чиновники акцентують, що ці вдосконалення часто відстають від оновлень Москви. З наближенням зими і поверненням Москви до стратегії ударів по енергомережі України, “розвиток російських ракетних технологій робить цьогорічну загрозу ще гострішою”, підсумовує видання.

