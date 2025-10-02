Корупційний скандал набирає обертів. Ексголова Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області вкотре постане перед судом. Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування та скерувало вже третю справу щодо земельних оборудок, які, за даними слідства, він організував, зловживаючи владою, інформує Завтра.UA.

Цього разу йдеться про незаконну передачу 64 гектарів сільськогосподарського призначення поблизу села Захаровець Хмельницького району. Експосадовець Геокадастру, зловживаючи службовим становищем, видав ділянки близько 30 підставним особам.

Вартість незаконно відчужених земель становить майже 3,7 млн грн. Ці землі належали Черноострівській об’єднаній територіальній громаді, а значна їх частина перебувала у користуванні аграрного ліцею.

Збитки ліквідовано: землю повернуто

Завдяки злагодженій роботі працівників ДБР та на підставі зібраних матеріалів, суд ухвалив рішення про повернення 64 га у власність громади. Таким чином, незаконні оборудки чиновника Геокадастру було скасовано, а землі повернуто на баланс Черноострівської ОТГ.

Колишньому керівнику Геокадастру інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Серійний фігурант: це не єдина справа

Скерована до суду справа є вже третьою в низці звинувачень проти колишнього чиновника Геокадастру. Це підкреслює системний характер його корупційної діяльності на посаді:

Друга справа: У жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.

Крім того, у липні 2025 року ДБР повідомило екскерівнику про підозру за фактом ще однієї земельної оборудки, досудове розслідування в якій триває.

Процесуальне керівництво у справах здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

