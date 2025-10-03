Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи в одного з одеських правоохоронців на загальну суму понад 2,84 мільйона гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже подала позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з вимогою стягнути це майно на користь держави, інформує Завтра.UA.

Розкішний автопарк як предмет підозри

Розслідування, проведене ДБР та НАЗК, встановило, що протягом 2021 року правоохоронець набув низку активів. Вони мають ознаки необґрунтованості, оформивши частину з них на близьких осіб. Основним предметом уваги став значний автопарк, придбаний фігурантом справи.

Серед виявлених активів — три престижні автомобілі:

Lexus ES 250 (2016 р.в.) — придбаний за договором за 750 000 грн.

(2016 р.в.) — придбаний за договором за 750 000 грн. Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2011 р.в.) — вартість за договором склала 425 156 грн.

(2011 р.в.) — вартість за договором склала 425 156 грн. Mercedes-Benz GLE 350D (2017 р.в.) — цей автомобіль був оформлений за договором на суму 838 500 грн, що вдвічі менше його мінімальної ринкової вартості, яка оцінюється в 1 676 900 грн.

Загальна сума необґрунтованих активів, які правоохоронець та його близькі особи набули, сягає понад 2 мільйони 840 тисяч гривень.

Стягнення активів у дохід держави

Матеріали щодо виявлених ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП для подальшого судового розгляду.

На підставі зібраних доказів, прокурор САП звернувся до ВАКС з цивільним позовом про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави. Цей крок є частиною системної роботи правоохоронних органів, спрямованої на протидію корупції та незаконному збагаченню серед державних службовців, особливо у правоохоронній сфері.

Справа демонструє посилення контролю за фінансовим станом посадовців та намір держави повертати незаконно набуте майно. Очікується, що ВАКС розгляне позов найближчим часом.

