У Києві розгортається новий виток боротьби з корупцією, який викрив масштабні зловживання в комунальній сфері. Прокурори спільно зі слідчими поліції, за оперативного супроводу ДСР Нацполіції та ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, оголосили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств (КП), комунальних об’єднань (КО) та районних державних адміністрацій (РДА), а також двом керівникам підрядних організацій. Їхні дії, що включали службову недбалість та участь у схемах заволодіння бюджетними коштами, призвели до збитків столичному бюджету на загальну суму майже 73 мільйони гривень, інформує Завтра.UA.
Корупційні схеми охоплювали широкий спектр закупівель та робіт: від дорожньої солі та електроенергії до ремонту парків, закупівель спецтехніки та запчастин для “швидких”.
Ключові схеми зловживань: переплати та неякісні закупівлі
Серед найбільш резонансних випадків, що фігурують у повідомленнях про підозру:
- “Київпастранс”: Мільйони на електроенергії. Начальниця управління КП «Київпастранс» підозрюється у недбалості: через відсутність моніторингу цін за електричну енергію, підприємство переплатило 47,2 млн гривень. Це найбільша сума збитків у цьому списку.
- “Київзеленбуд”: Від амброзії до парку. У двох окремих епізодах підозри отримали колишній генеральний директор КО «Київзеленбуд», головний агроном та керівник товариства, яких підозрюють у розтраті 4,8 млн гривень під час робіт з ліквідації амброзії. Також, ексначальник відділу цього ж КО та підрядник підозрюються у розтраті 800 тис. гривень на благоустрої парку «Орлятко».
- Завищені ціни на спецтехніку. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА підозрюється у неорганізації контролю за визначенням очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання. Результат — машини придбані за завищеними цінами, а бюджет переплатив майже 11 млн гривень.
Недоліки у районах та комунальних службах: сіль, стовпчики та ремонти
Зловживання виявлені і на рівні районних комунальних служб, що безпосередньо впливають на благоустрій міста:
- Дорожня Сіль та Неналежна Якість:
- Начальниця служби КП «ШЕУ Солом’янського району» підозрюється у переплаті 2 млн гривень за дорожню сіль через неналежне виконання обов’язків.
- Начальник КП «ШЕУ Голосіївського району» закупив дорожню сіль неналежної якості, завдавши збитків на 1,4 млн гривень.
- Неправильні Антипаркувальні Стовпчики: Колишньому начальнику КП «ШЕУ Подільського району» повідомлено про підозру через закупівлю антипаркувальних стовпчиків на 1,5 млн гривень, які не відповідали державним стандартам.
- Розтрати на Медицину та Ремонти:
- Начальник служби КО «Київмедспецтранс» підозрюється у заволодінні 1,9 млн гривень на закупівлі запчастин для автомобілів швидкої допомоги.
- Посадовці Голосіївської та Солом’янської РДА підозрюються у розтратах на ремонті паркінгу РДА та покрівлі школи на суми близько 1 млн та 500 тис. гривень відповідно.
Залежно від ролі підозрюваних, їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5, ч. 4 ст. 191 КК України), службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та службове підроблення (ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України).
