В ніч з неділі на понеділок 6 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку територією України із застосуванням ударних безпілотників типу «Шахед». Найважчих ударів зазнав Харків, де було зафіксовано щонайменше 16 влучань, інформує Завтра.UA.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували дронами-камікадзе, завдавши 16 ударів по різних районах, зокрема по Новобаварському та Шевченківському.

Наслідки атаки та постраждалі

За попередньою інформацією, в результаті ворожого обстрілу є постраждалі. Мер Терехов підтвердив, що відомо про чотирьох поранених цивільних осіб.

Атака спричинила пожежі та значні руйнування. Зокрема:

Пошкоджено приватні житлові будинки .

. Зазнали руйнувань складські приміщення та гаражі .

та . Пошкоджено легкові автомобілі .

. Пожежі виникли на території одного з об’єктів.

Окрім Харкова, повітряна тривога та загроза «Шахедів» протягом ночі поширювалась на значну територію України, включаючи Київщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Сумщину, Миколаївщину та Одещину.

Хронологія нічної загрози

Повітряні Сили ЗСУ протягом вечора та ночі неодноразово інформували про рух ворожих безпілотників у різних регіонах:

21:28-00:20: Фіксація груп «Шахедів», що летіли з Бєлгородської області РФ на Харківщину. Повітряна тривога поширилась на більшість північно-східних та центральних областей.

Фіксація груп «Шахедів», що летіли з Бєлгородської області РФ на Харківщину. Повітряна тривога поширилась на більшість північно-східних та центральних областей. 22:51: У Харкові пролунало до 10 вибухів, а ближче до опівночі мер Терехов повідомив про 15, а потім і 16 ударів.

У Харкові пролунало до 10 вибухів, а ближче до опівночі мер Терехов повідомив про 15, а потім і 16 ударів. 01:47: Повідомлялося про роботу сил ППО на Київщині.

Повідомлялося про роботу сил ППО на Київщині. 06:46: Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Наразі оперативні служби продовжують роботу на місцях влучань для ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Раніше стало відомо, що РФ модернізувала ракети “Іскандер-М” та “Кинжал” для обходу Patriot.