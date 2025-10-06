Пекін посилює контроль за експортом високоточних верстатів та технологій, що створює серйозні проблеми для російської промисловості, яка шукає обхідні шляхи для заміни західних санкційних товарів. Заяви про різке скорочення поставок збіглися із загальним падінням товарообігу між країнами, інформує Завтра.UA.

Імпорт високоточного обладнання та верстатів з Китайської Народної Республіки (КНР) до Росії став майже неможливим. Про це заявив власник компанії “Татпромстан” Ільдар Нурієв під час форуму з металообробки та адитивних технологій ТЕМП, повідомляє видання “МашТех“.

Жорсткіші вимоги до експорту

За словами Нурієва, який займається локалізацією верстатних комплексів на основі китайських технологій, Пекін поступово “закручує гайки”, обмежуючи постачання високотехнологічної продукції.

“КНР обмежила постачання високотехнологічного обладнання, хоча про це майже не говорять. Якщо раніше можна було отримати верстати з точністю 3–4 мікрони, то тепер – ні. Для цього потрібна спеціальна експортна ліцензія”, — наголосив бізнесмен.

Він також зазначив, що навіть вивезення вже придбаних верстатів із Китаю тепер супроводжується “неприємними інцидентами”. Нурієв розцінює ці нові обмеження як пряму ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство з російськими компаніями у чутливих технологічних галузях. Це ускладнює можливості Росії для заміщення критично важливого обладнання після запровадження західних санкцій.

Скорочення товарообігу

Обмеження на експорт високоточного обладнання збіглися з різким спадом у торгівлі між двома країнами.

За даними китайської митної служби, у серпні 2025 року експорт Китаю до Росії зменшився на 16,4% у річному вимірі, що вдвічі перевищує липневий показник (-8,6%).

експорт Китаю до Росії у річному вимірі, що вдвічі перевищує липневий показник (-8,6%). Загалом за вісім місяців 2025 року товарообіг між країнами скоротився майже на 9% — до 1,03 трильйона юанів (приблизно 145 мільярдів доларів).

— до 1,03 трильйона юанів (приблизно 145 мільярдів доларів). Російський експорт до КНР зменшився на 8,8%, а імпорт із Китаю — на 8,2%.

Крім того, зазначається, що Китай знизив закупівлі майже всіх видів російської сировини, що є ключовим джерелом доходів для Росії:

Нафти: -11%

-11% Нафтопродуктів: -28%

-28% Скрапленого природного газу: -13%

-13% Деревини та вугілля: -10%

Ці дані, свідчать про те, що Китай, незважаючи на деклароване “безмежне партнерство”, стає дедалі обережнішим у відносинах з Росією, особливо у сфері високотехнологічного обладнання, яке може мати військове або подвійне призначення, щоб уникнути вторинних санкцій.

Нагадаймо, раніше стало відомо що Китай урізає імпорт російської сировини – ефект буде болючим.