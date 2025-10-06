Київська міська прокуратура оголосила про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА у службовій недбалості, що призвела до збитків міському бюджету на майже 11 мільйонів гривень. Йдеться про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин для столичних служб, інформує Завтра.UA.

Закупівля за завищеною ціною

Слідство встановило, що у 2022 році Департамент муніципальної безпеки, очолюваний підозрюваним, закупив шість спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання до них.

За даними Київської міської прокуратури, ця закупівля відбулася за завищеною вартістю. Неналежне виконання службових обов’язків чиновником через несумлінне ставлення до них спричинило тяжкі наслідки для територіальної громади столиці у вигляді фінансових збитків.

Збитки на мільйони

У результаті службової недбалості, територіальній громаді Києва було завдано збитків на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. Це означає, що кошти платників податків були використані неефективно, а місто переплатило значну суму за вкрай необхідну рятувальну техніку.

Дії директора Департаменту кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Що загрожує чиновнику

Санкція інкримінованої статті передбачає суворе покарання. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводять слідчі ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ДБВ Нацполіції. Розслідування триває, щоб встановити всі обставини цієї резонансної справи.

Нагадаймо, раніше було викрито масштабну розтрату бюджетних коштів у КМДА.