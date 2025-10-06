У Непалі внаслідок потужних злив, що тривають із п’ятниці, загинули щонайменше 47 осіб. Стихія спричинила масштабні зсуви ґрунту, раптові повені та значні руйнування інфраструктури, інформує Завтра.UA.

Масштабні руйнування і заблоковані дороги

За даними місцевої влади, зливи зруйнували мости та автошляхи, у багатьох регіонах перекрито основні дороги. Кілька автомагістралей змиті водою, що призвело до ізоляції сотень людей, які нині позбавлені транспортного сполучення.

Рятувальні роботи тривають

Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти, однак складні погодні умови ускладнюють проведення операцій. Влада закликає мешканців гірських районів до обережності та евакуації із зон підвищеної небезпеки.

Опади не припиняються

Метеорологи прогнозують, що зливи триватимуть і надалі, що може погіршити ситуацію в найбільш постраждалих регіонах країни.

За останні роки Непал дедалі частіше стикається з екстремальними погодними явищами, які фахівці пов’язують із наслідками зміни клімату.

Нагадаймо, раніше кривава трагедія сталась в Бангладеш: літак врізався в школу, десятки жертв, сотні поранених.