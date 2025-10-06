На порозі четвертої зими повномасштабної війни, українські енергетики впроваджують інноваційну стратегію для захисту електромережі від російських бомбардувань. Замість покладатися лише на відновлення зруйнованого, країна робить ставку на мережу масивних акумуляторних батарей американської розробки, розміщених на надсекретних об’єктах. Ця ініціатива, про яку пише The Wall Street Journal (WSJ), має забезпечити критичну підтримку енергосистеми в разі нових масштабних атак, інформує Завтра.UA.

“Страховий поліс” для 600 тисяч осель

Загальна потужність новітньої системи накопичення енергії становить 200 мегаватів. За даними WSJ, цього достатньо, щоб забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків протягом приблизно двох годин. Як пояснив керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін, ця система слугуватиме “страховим полісом”.

Ключове призначення батарей:

Швидке відновлення: Вони дадуть енергетикам час і змогу відновити живлення у разі масштабного обстрілу та руйнування основних об’єктів.

Захист мережі: Акумулятори, що мають вигляд блоків заввишки близько 2,5 метра, здатні підтримувати електромережу в критичні моменти.

Шість таких “парків” з акумуляторами розташовані в Київській та Дніпропетровській областях. Їхнє точне місце розташування суворо засекречене задля безпеки.

Інвестиція в стійкість

Програма зі створення цієї мережі, завершена у серпні 2025 року, оцінюється у 140 мільйонів доларів. Ця значна інвестиція підкреслює пріоритет України у забезпеченні стійкості енергосистеми після трьох років, протягом яких інженери латали підстанції під постійними обстрілами, а мирні жителі змушені були проводити дні в холоді та темряві.

Посилення атак як тривожний сигнал

Впровадження нової стратегії відбувається на тлі посилення російських атак на енергосистему України. Останніми днями війська РФ завдали ударів по об’єктах у різних регіонах:

1 жовтня: Удар по Славутичу залишив десятки тисяч споживачів без світла на кілька днів.

4 жовтня: Атака на Сумську область знеструмила Шостку та її передмістя.

5 жовтня: Черговий удар по енергетичному об'єкту в Чернігівській області, де раніше вже запроваджували графіки відключення.

Ці події лише підтверджують критичну необхідність запровадження інноваційних рішень, подібних до нової “батарейної фортеці”, для збереження освітлення та тепла у домівках українців протягом майбутньої воєнної зими.

