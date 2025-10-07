Заступник прем’єр-міністра та міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія домагатиметься всесвітнього перемир’я на час проведення Зимових Олімпійських ігор “Мілан-Кортіна-2026”. Про це повідомляє агентство ANSA, інформує Завтра.UA.

Застосовуватиметься до всіх війн, включаючи Україну та Близький Схід – міністр

Таяні наголосив, що ініціатива Італії охоплюватиме «усі війни, включно з Україною та Близьким Сходом».

“Ми повинні бути чемпіонами миру”, — сказав Таяні в кулуарах 12-ї Конференції Італія-Латинська Америка та Карибський басейн у Римі.

Міністр додав, що Італія підтримує американський план для Гази і що “ніколи не можна відмовлятися від надії на мир”, як сказав Папа Лев.

“Рим та Італія все частіше стають перехрестям миру, розвитку та зростання”, — зазначив він. “З огляду на Олімпійські ігри “Мілан-Кортіна”, ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію про Олімпійське перемир’я для всіх війн, включаючи Україну та Близький Схід”.

Олімпійські ігри “Мілан-Кортіна-2026” відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.

