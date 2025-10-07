Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву: він “практично ухвалив” рішення щодо можливої передачі Україні потужних крилатих ракет Tomahawk. Ця заява пролунала під час брифінгу у Білому домі, інформує Завтра.UA. Незважаючи на майже прийняте рішення, американський лідер наголосив, що фінальне слово залежатиме від відповідей Києва.

Ключове питання: куди полетять ракети?

Трамп дав чітко зрозуміти, що його стримує від негайного схвалення — це необхідність детально знати про прогнозоване застосування цієї високоточної зброї. Його найбільше цікавить, як саме Україна планує використовувати ці ракети і куди вони будуть спрямовані.

«Так, я вже практично ухвалив рішення, якщо подумати. Я хочу дізнатися, що вони з ними роблять. Так, знаєте, куди вони їх відправляють? Думаю, мені доведеться поставити це запитання», — цитує Трампа його заява.

Червона лінія: жодної ескалації

Американський лідер підкреслив, що його намір — не допустити загострення конфлікту. Перед тим, як дати зелене світло на постачання Tomahawk, він проведе додаткові консультації.

«Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації», — наголосив Трамп.

Таким чином, доля передачі Україні далекобійних ракет, які можуть суттєво змінити баланс сил, залежить від детальних планів та гарантій Києва щодо їхнього відповідального та контрольованого застосування.

