Міський голова Вишгорода опинився у центрі гучного корупційного скандалу: йому, разом із директором підрядної організації, оголошено підозру у розтраті понад 6,6 млн грн із місцевого бюджету. Зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) стосується як сумнівної закупівлі техніки за завищеною ціною, так і оплати робіт, які фактично не були виконані, інформує Завтра.UA.
«Оборонна» закупівля з мільйонним завищенням
Одним із ключових епізодів стала закупівля двох екскаваторів-навантажувачів на початку повномасштабного вторгнення. Посадовці міської ради, прикриваючись потребами добровольчого формування, організували придбання техніки загальною вартістю 7,8 млн грн.
- Схема з підконтрольною фірмою: Слідством встановлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке, як з’ясувалося, не мало власних ресурсів для виконання такого договору.
- Завищення ціни: Встановлено, що вартість була завищена приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.
- Розтрата бюджету: Попри завищену ціну та відсутність негайної поставки, акти приймання-передачі були підписані, а кошти з місцевого бюджету — перераховані. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців. Внаслідок цих дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.
5 мільйонів за неіснуючі роботи: Епізод із днопоглибленням
Другий, ще масштабніший епізод, стосується робіт із днопоглиблення водойми – відстійника дощової каналізації у Вишгороді.
За даними слідства, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, тим не менш, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.
Збитки: Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету за роботи, які фактично не були виконані.
Загальні збитки, завдані міському бюджету Вишгорода внаслідок ймовірної корупційної діяльності, оцінюються у понад 6,6 млн грн.
Оперативний супровід у справі здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Національної поліції України та Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
Розслідування триває, а підозрювані очікують на подальші процесуальні дії щодо обрання запобіжних заходів.
