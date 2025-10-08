Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо російсько-української війни, припустивши, що її завершення може виявитися складнішим завданням, ніж досягнення миру на Близькому Сході. Про це президент США сказав під час зустрічі з прем’єром Канади Марком Карні, інформує Завтра.UA.

“Угода вже близька”: Оптимізм щодо Близького Сходу

Трамп висловив оптимізм щодо ситуації на Близькому Сході, заявивши, що угода зі встановлення миру там “вже близька до укладення”.

“Після того, як ‘було вбито десятки мільйонів людей’, є шанс на завершення війни”, – зазначив він.

Контраст з війною в Україні: “Це безумство”

Водночас, за словами Трампа, війна РФ проти України триває. Він навів шокуючі цифри, зазначивши, що минулого тижня “було вбито 7 812 людей”.

“Це переважно солдати. Це безумство – просто безумство”, – підкреслив президент США.

Розчарування у Путіні та складність врегулювання

Трамп не приховав свого розчарування щодо перспектив швидкого вирішення конфлікту, зважаючи на його попередні очікування.

“Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з Путіним… і я думав, що це питання можна буде залагодити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід”, – заявив Дональд Трамп.

Його слова підкреслюють несподівану, на його думку, стійкість та складність конфлікту в Україні у порівнянні з історично напруженим регіоном Близького Сходу.

Нагадаймо, раніше Трамп поставив умову, яка визначить долю далекобійної зброї.