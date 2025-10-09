Гроші за правосуддя: САП і НАБУ зірвали спробу корупційної оборудки на $3,5 мільйона доларів. Під підозрою опинилися прокурор Офісу Генерального прокурора та адвокати, які діяли як посередники, інформує Завтра.UA. Їхньою метою було підбурити підозрюваного до підкупу посадових осіб – прокурорів САП і суддів ВАКС – щоб купити закриття кримінального провадження, що знаходиться у розслідуванні НАБУ.

У змові з корупцією: посередництво та збільшення суми

У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати, діючи у злочинній змові з прокурором ОГП, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ «вирішити питання» про закриття його справи через підкуп посадових осіб антикорупційних органів та суду.

Схема передбачала, що прокурор та адвокати виконували роль посередників у отриманні та передачі грошових коштів. Примітно, що початковий розмір “таксу” за послугу збільшився – з $2 000 000 до $3 500 000. Це свідчить про цинізм та розмах, з яким діяли фігуранти справи, намагаючись втягнути представників антикорупційної вертикалі та судової влади у корупційні злочини.

Затримання на гарячому: частина суми вже отримана

Під час викриття злочинної діяльності прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного першу частину обіцяної неправомірної вигоди у розмірі 200 000 доларів США. Це підтверджує факт безпосереднього вчинення злочину.

Наразі детективи НАБУ проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників цієї корупційної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація дій підозрюваних: ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

