Російські удари, завдані останніми днями, вивели з ладу понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні, що може змусити країну, яка потерпає від війни, витратити близько $2,2 мільярда (€1,9 мільярда) на імпорт палива, щоб пережити зиму. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Знищено 60% видобутку після обстрілів

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, Київ повідомив союзникам, що потужний російський обстріл 3 жовтня, націлений на об’єкти у Харківській та Полтавській областях, знищив приблизно 60% видобутку газу в країні.

Українська газова інфраструктура, яка до повномасштабного вторгнення могла задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних атак ракетами та безпілотниками.

Якщо удари продовжаться, до кінця березня Україні, за оцінками, знадобиться імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу вартістю майже €2 мільярди. Це становить майже 20% річного споживання країни.

Термінові прохання про допомогу та кошти

Після атак Україна звернулася до партнерів із Великої сімки (G7) з терміновими проханнями про надання обладнання для ремонту енергосистеми та повторила свої запити про збільшення кількості систем протиповітряної оборони (ППО) для захисту енергетичної інфраструктури. Також країна потребує фінансової підтримки для оплати необхідного імпорту газу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості захисту та фінансування:

«Росія зробить усе, щоб перешкодити нам видобувати наш газ… Вони зроблять усе. Буде важко все це захистити. Завдання полягає в тому, щоб мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ».

Газ є критично важливим для опалення домогосподарств під час суворих українських зим. Росія атакує енергетичну інфраструктуру щозими з моменту вторгнення у 2022 році.

Залежність від імпорту та ризики для Європи

Цього року Україна вже закупила у іноземних постачальників 4,58 мільярда кубометрів газу. Хоча раніше Київ оцінював потребу в імпорті до кінця року у 5,8 мільярда кубометрів, останні атаки можуть збільшити цю цифру.

Зростання поставок газу до України з Європейського Союзу може загострити ситуацію на ринку регіону. Ці побоювання вже сприяли зростанню європейських цін на газ на початку тижня. Запаси газу в ЄС залишаються нижчими за історичні норми, що робить регіон вразливим до потенційних перебоїв та подальших стрибків цін.

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що точна кількість необхідного газу залежатиме від швидкості ремонту пошкоджених об’єктів та наслідків майбутніх авіаударів.

Фінансова підтримка та оцінка збитків

Генеральний директор “Нафтогазу” Сергій Корецький повідомив про “продуктивну” зустріч з представниками G7, МВФ та іншими партнерами, зазначивши, що партнери “розуміють усю складність ситуації”.

Витрати на аварійний ремонт енергосистеми оцінюються приблизно у €758 мільйонів. Загальна вартість прямих фізичних збитків, завданих енергетичному сектору з початку вторгнення, сягає $20,51 мільярда, включаючи $1,35 мільярда у газовому секторі.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейська комісія вже розглядають можливість додаткової допомоги. “Нафтогаз” вже отримав кредит у розмірі €500 мільйонів від ЄБРР у серпні та €300 мільйонів від ЄІБ на початку цього місяця для фінансування екстрених закупівель.

Президент Зеленський закликає до посилення ППО

Україна також шукає кошти для придбання безпілотників-перехоплювачів та військових засобів більшої дальності для захисту від атак. У понеділок Президент Зеленський звернувся до союзників з проханням допомогти оплатити чергову партію американської зброї.

Раніше стало відомо, що Пекін тримає Путіна на “газовому голоді”.