1 березня 2026 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Ця процедура є важливим кроком держави, спрямованим на часткову компенсацію пенсіонерам здорожчання товарів і послуг, яке відбулося протягом останнього року. Кого торкнеться індексація та наскільки зростуть пенсії, повідомляє УНІАН, інформує Завтра.UA.

Коли відбудеться індексація та наскільки зростуть виплати

Збільшення пенсій заплановано на 1 березня 2026 року. Розмір підвищення для кожного пенсіонера буде індивідуальним, оскільки індексація стосується лише «голої», тобто базової пенсії, без урахування будь-яких надбавок і доплат. Саме цей базовий розмір береться для підрахунку збільшення.

Розмір індексації щороку встановлює Кабінет міністрів і він є різним. Наприклад, у 2025 році він становив 11,5%.

Навіть при тому, що проєктом державного бюджету на 2026 рік на пенсійне забезпечення планується спрямувати 1,27 трильйона гривень (що на 123,4 мільярда більше, ніж торік), це не гарантує автоматичного збільшення відсотка індексації. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що під час воєнного стану уряд має право встановлювати цей показник самостійно, і він може бути нижчим, залежно від прогнозів інфляції.

За попередніми прогнозами, мінімальна пенсія вже наступного року може зрости на 234 гривні — з 2361 до 2595 грн.

Хто отримає проіндексовані виплати

Важливо відзначити, що індексація стосується не всіх категорій пенсіонерів:

Вона не поширюється на отримувачів «спеціальних пенсій»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.

На підвищення можуть не розраховувати українці, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.

Не передбачено перерахунок пенсій з інвалідності другої або будь-якої іншої групи, крім окремих випадків.

