У Києві викрито та повідомлено про підозру 35-річній експертці з преміум банкінгу, яка, користуючись службовим становищем, обкрадала рахунки померлих клієнтів. За попередніми даними, жінка незаконно переказала на свої рахунки щонайменше 500 тисяч гривень, інформує Завтра.UA.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва стало відомо про кричущий випадок цинічного шахрайства. Підозрювана, обіймаючи високу посаду в одному зі столичних комерційних банків, упродовж 2020-2021 років провернула зухвалу схему.

Схема “тихого” виведення коштів

Як встановило слідство, банкірка входила до облікових записів померлих клієнтів і змінювала прив’язані до їхніх рахунків фінансові номери телефонів на свої, підконтрольні номери. Після цього вона частинами переводила гроші з “мертвих” рахунків на свої власні.

Наразі задокументовано шість таких епізодів, загальна сума виведених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Варто зазначити, що, аби не привертати уваги, жінка перераховувала кошти невеликими сумами — від 10 до 20 тисяч гривень.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів, адже відомо, що протягом останніх п’яти років вона працювала у п’яти різних банках.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на Одещині посадовці Генштабу та ТЦК продавали “непридатність”: розкрито корупційну схему.