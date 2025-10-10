Найскладніша ситуація зі світлом у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, — повідомляє “Укренерго” після масованої ракетно-дронової атаки, інформує Завтра.UA.

Внаслідок обстрілів на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох областях. Споживання електроенергії залишається високим, що додатково ускладнює ситуацію.

Наслідки обстрілів: Аварійні відключення та відновлювальні роботи

Масштабна ракетно-дронова атака призвела до пошкодження енергетичних об’єктів у кількох регіонах, спричинивши значне знеструмлення.

Найбільш критичною є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Для стабілізації енергосистеми:

У частині вищезазначених областей, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях , запроваджені аварійні відключення.

, запроваджені аварійні відключення. На Чернігівщині через наслідки попередніх обстрілів діє графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

Енергетики невтомно працюють, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах.

Причини високого навантаження

Споживання електроенергії залишається на високому рівні, що відповідає сезонним показникам. Основною причиною є хмарна погода по всій Україні.

Це призводить до:

Низької ефективності роботи побутових сонячних електростанцій. Зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці й залишився на рівні максимуму попереднього дня (8 жовтня).

Зберігається гостра необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вашій оселі є світло, “Укренерго” наполегливо просить: не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби. Ваша свідома економія — це пряма допомога енергетикам у балансуванні системи та якнайшвидшому відновленню після ворожих атак.

