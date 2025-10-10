10 жовтня ворог здійснив комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Основною ціллю ворога стала критична енергетична інфраструктура, що призвело до серйозних наслідків для столиці та області, інформує Завтра.UA.

Станом на ранок, Київ частково залишився без електро- та водопостачання, зафіксовано 12 постраждалих. Внаслідок ударів також порушено роботу громадського транспорту та пошкоджено житлові будинки.

Наслідки ударів по інфраструктурі та житлових будинках

Атака, що розпочалася вночі, була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, під ударом опинилася Київська ТЕЦ.

Енерго- та водопостачання: Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі, лівий берег Києва залишився без електропостачання. Також зафіксовані проблеми з водопостачанням у частині міста. Фахівці ДТЕК та комунальні служби працюють над відновленням.

Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі, лівий берег Києва залишився без електропостачання. Також зафіксовані проблеми з водопостачанням у частині міста. Фахівці ДТЕК та комунальні служби працюють над відновленням. Житловий фонд та постраждалі: Уламки збитих цілей спричинили пожежі та руйнування у кількох районах. У Печерському районі уламки БПЛА влучили у багатоповерхівку, спричинивши пожежу на кількох поверхах. Також тут було перекрито рух транспорту на з’їзді з бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського. У Голосіївському районі пошкоджено фасад і вікна багатоповерхівки та згоріли автомобілі у дворі. У Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

Уламки збитих цілей спричинили пожежі та руйнування у кількох районах. Кількість постраждалих: За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали 12 осіб, з них 8 перебувають у лікарнях, 4 отримали допомогу амбулаторно.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали 12 осіб, з них 8 перебувають у лікарнях, 4 отримали допомогу амбулаторно. Київська область: Також постраждала енергетична інфраструктура Київщини. Знеструмлено 28 000 родин у Броварському та Бориспільському районах. У Броварах пошкоджено три багатоповерхівки, кіоски та автомобілі. На щастя, серед населення області постраждалих немає.

Зміни у роботі транспорту та освітніх закладів

Масована атака спричинила суттєві зміни у функціонуванні міського транспорту та закладів освіти.

Метрополітен: Рух поїздів Київського метрополітену вранці розпочався зі змінами через проблеми з електроживленням, особливо на лініях, що проходять через лівий берег. Наразі метрополітен відновив роботу “червоної” та “синьої” гілок за звичайними маршрутами. “Зелена” гілка працює між станціями Сирець — Видубичі. Рух між станціями Славутич — Червоний хутір не курсує.

Рух поїздів Київського метрополітену вранці розпочався зі змінами через проблеми з електроживленням, особливо на лініях, що проходять через лівий берег. Наземний транспорт: Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів була замінена автобусами.

Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів була замінена автобусами. Укрзалізниця: Ранкові відправлення поїздів далекого сполучення, включно з Київ Сіті Експрес, відбулися здебільшого за графіком.

Ранкові відправлення поїздів далекого сполучення, включно з Київ Сіті Експрес, відбулися здебільшого за графіком. Заклади освіти: Частина шкіл і садочків Києва, де відсутнє світло та вода, працюють як Пункти незламності (з теплом, світлом від генераторів та укриттям). Навчання відбувається в умовно дистанційному форматі. КМДА закликала батьків за можливості залишати дітей вдома.

Служби міста продовжують ліквідацію наслідків атаки.атак

Нагадаймо, раніше було розкрито новий план Путіна щодо війни.