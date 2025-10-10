Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито будує свою роботу з “врегулювання” повномасштабної війни проти України на “принципових положеннях”. Саме вони обговорювалися під час його саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Ця заява прозвучала під час засідання Ради голів держав — учасниць СНД. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Завтра.UA.

Путін називає домовленості з Трампом основою для “врегулювання”

Згідно з повідомленням, Володимир Путін заявив, що Москва керується певними “принциповими положеннями”, які були обговорені з Дональдом Трампом на Алясці, коли йдеться про “врегулювання” конфлікту в Україні.

Хоча деталі цих “положень” не були озвучені, це вже не перший випадок, коли Кремль згадує потенційні домовленості з Трампом. Та натякає на можливий шлях до завершення війни на вигідних для Росії умовах.

Помічник диктатора: Домовленості “не всім подобаються”

Тим часом, помічник диктатора Юрій Ушаков додав інтриги до ситуації, стверджуючи, що домовленості, досягнуті між Путіним та Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці, “не всім подобаються”.

Це твердження може бути інтерпретоване як натяк на те, що пропонований Кремлем шлях “врегулювання” стикається з опором — можливо, з боку України та її західних союзників, або навіть зсередини російського політичного істеблішменту.

