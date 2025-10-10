Варшава не може самостійно збивати російські ракети над українською територією. Для такого кроку необхідне консенсусне рішення в рамках Північноатлантичного альянсу, про що заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Завтра.UA.

Підтримка ідеї та умова для реалізації

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський підтвердив, що Варшава підтримує ідею збивання російських ракет над Україною. Мета такої ініціативи — запобігти поширенню загрози на інші країни, зокрема на членів НАТО. Польща неодноразово стикалася з інцидентами, коли російські ракети порушували її повітряний простір, підкреслюючи актуальність цього питання.

«Польща не зможе закрити небо над Україною без рішення НАТО», — наголосив Сікорський.

Необхідність консенсусу НАТО

Як член Північноатлантичного альянсу, Польща має діяти відповідно до його колективних рішень. Міністр підкреслив, що для участі у збиванні ракет над українською територією Польщі потрібне відповідне рішення Альянсу.

За словами Сікорського, обговорення цієї ідеї всередині НАТО прискорилося на тлі нещодавніх провокацій Росії на східному фланзі Альянсу. Це свідчить про зростання занепокоєння серед союзників щодо безпеки свого повітряного простору та необхідності вироблення спільної стратегії протидії.

Слова голови МЗС Польщі встановлюють чітку межу: підтримка ідеї існує, але практична її реалізація залежить від єдиної позиції всіх членів НАТО.

Нагадаймо НАТО обговорює дозвіл на відкриття вогню по літаках РФ у відповідь на гібридну війну Путіна.