Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про значні успіхи Сил оборони у вересні, зокрема, про 70 уражень об’єктів військово-промислового комплексу (ВПК) Російської Федерації. Про це інформує Завтра.UA.

Удари по ВПК РФ та значні втрати окупантів

За словами генерала Сирського, протягом вересня Сили оборони уразили 70 виробництв пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин та інших складових оборонної промисловості Росії. Ці удари є важливим кроком у зниженні виробничих потужностей ворога.

Крім того, Сирський зазначив, що загальні втрати російських загарбників за вересень становлять 28,5 тисячі осіб.

Складна ситуація на фронті та ключові напрямки

Головнокомандувач підкреслив, що оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні ворога та стабілізації обстановки на найбільш загрозливих напрямках. До них належать:

Лиманський

Покровський

Добропільський

Новопавлівський

На цих напрямках ЗСУ продовжують завдавати російським військам значних втрат.

Зростання повітряного нападу та виклики ППО

Сирський також звернув увагу на зростання інтенсивності повітряного нападу з боку ворога. За місяць кількість застосованих засобів повітряного нападу збільшилась у 1,3 раза.

Незважаючи на те, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність на рівні близько 74%, головнокомандувач наголосив на необхідності додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Оптимізація та завдання на жовтень

У Збройних силах України тривають заходи з оптимізації органів військового управління. Їхня мета – вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність.

Під час наради Сирський заслухав доповіді з ключових питань, включаючи антидроновий захист, відновлення боєздатності підрозділів, експлуатацію й ремонт військової техніки та мобілізацію, після чого визначив завдання для Сил оборони на жовтень.

