У ніч проти понеділка, 13 жовтня, окупований Крим став мішенню для скоординованої атаки безпілотників, спільно проведеної Центром спеціальних операцій «А» Служби безпеки України та Силами спеціальних операцій ЗСУ. У результаті ударів були уражені ключові об’єкти, що забезпечують військову логістику та енергопостачання окупаційних військ на півострові. Про це повідомляє Крымский ветер, інформує Завтра.UA.

Ураження нафтового терміналу: Масштабна пожежа у Феодосії

Одним із головних об’єктів атаки став Феодосійський морський нафтовий термінал. За інформацією поінформованого джерела в СБУ, безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази виникла масштабна пожежа, дим від якої, за повідомленнями місцевих моніторингових груп, було видно з космосу і він простягнувся аж до Керчі. Через пожежу було зупинено рух поїздів на ділянці Владиславовка — Феодосія, а росвлада міста закликала мешканців прилеглих населених пунктів зробити запас води та змінила маршрути руху громадського транспорту.

Удари по енергетичній інфраструктурі: Вибухи та перепади напруги

Українські дрони також успішно атакували дві ключові електропідстанції, що є частиною енергосистеми півострова:

Підстанція 220 кВ «Кафа» (м. Феодосія): Цей об’єкт є частиною так званого «енергомосту» РФ. У результаті влучання були пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська, а також приміщення із захисною автоматикою. На підстанції зафіксовано перепади напруги. Підстанція 330 кВ «Сімферополь»: На об’єкті пролунала серія вибухів. Хоча спочатку повідомлялося про ймовірне ураження Таврійської ТЕС, пізніше підписники та місцеві жителі підтвердили, що горить саме ця підстанція. Дим від пожежі був настільки сильний, що жителі прилеглих сіл скаржилися на проблеми з диханням, а траси були перекриті.

Реакція окупаційної влади та наслідки

Місцеві Telegram-канали масово повідомляли про атаку дронів та вибухи над Сімферополем та його передмістям, зокрема у Гвардійському, яке окупанти використовують для запуску «шахедів» по Україні. На тлі подій у Сімферополі та більшій частині Криму було вимкнено мобільний інтернет.

Російське міноборони традиційно заявило про «збиття» 103 безпілотників за ніч, проте масштаби пожежі на нафтобазі у Феодосії та підтверджені пошкодження енергетичних об’єктів свідчать про успішність української операції.

Коментар СБУ: Робота триватиме

«СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати “бавовну” як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме», — повідомило інформоване джерело в СБУ.

