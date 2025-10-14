Зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня може вирішити питання постачання далекобійних ракет. Проте наявні запаси США вкрай обмежені, інформує Завтра.UA.

Сполучені Штати можуть передати Україні лише від 20 до 50 далекобійних крилатих ракет Tomahawk. І навіть така кількість, на думку видання Financial Times (FT), не матиме суттєвого впливу на перебіг війни. Обмеженість потенційних поставок пов’язана з низькими запасами ракет у Вашингтона.

Обмежені запаси та низькі темпи закупівель

Як зазначає FT, загальні запаси США складають близько 4150 ракет Tomahawk, однак більшість із них уже використано, а темпи нових закупівель залишаються вкрай низькими.

Експерт і колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан, нині співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пояснив, що з огляду на існуючу ситуацію Вашингтон може виділити лише “кілька” ракет.

Зокрема, з 200 ракет, придбаних Пентагоном з 2022 року, понад 120 вже були випущені. Водночас, Міністерство оборони США запросило фінансування лише на 57 Tomahawk у бюджеті на 2026 рік, демонструючи повільний темп поповнення арсеналу. Крім того, Вашингтону Tomahawk можуть знадобитися для потенційних ударів по території Венесуели.

Пентагон відмовився коментувати поточну кількість ракет у наявності.

Можливий вплив на бойові дії

Навіть якщо Україна отримає далекобійні ракети, експерти попереджають, що їхня обмежена кількість не зможе забезпечити тривалі глибокі удари по російській території.

Стейсі Петтіджон зауважила, що хоча Tomahawk можуть доповнити українські ударні дрони та крилаті ракети власного виробництва, “у великих комплексних залпах із більшим ефектом”, вони “все одно будуть дуже обмеженою можливістю… безумовно, недостатньою, щоб забезпечити тривалі глибокі удари по Росії”.

Зустріч президентів і переговори

За даними видання, питання можливого постачання Києву ракет Tomahawk стане однією з ключових тем зустрічі Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського. Їхня зустріч запланована у Вашингтоні на 17 жовтня.

Лідери обговорять, як за допомогою, зокрема, і можливості передачі Tomahawk, можна змусити російського лідера сісти за стіл переговорів.

Нагадаймо, раніше стало відомо про Tomahawk для України: міф чи реальність: США назвали далекобійний варіант, який замінить “ракету мрії”.