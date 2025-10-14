Чиновницю КП «ШЕУ Солом’янського району» підозрюють у службовій недбалості, що призвела до значних збитків для столичного бюджету під час закупівлі протиожеледних матеріалів, інформує Завтра.UA.

Підозра посадовиці у завданні збитків

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці структурного підрозділу комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Її звинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), яка спричинила багатомільйонні збитки.

Багатовікові переплати: механізм корупції

Як встановило слідство, посадовиця, відповідальна за закупівлі, не виконала своїх прямих обов’язків. А саме – не провела належного моніторингу ринкових цін на дорожню сіль. Ця недбалість чи, можливо, умисне ігнорування процедур, призвело до того, що комунальне підприємство придбало дорожню сіль за завищеною ціною.

Висновки проведених експертиз підтвердили факт переплати, що шокує: столичний бюджет зазнав збитків у розмірі понад 2 млн гривень. Ці кошти, призначені для ремонту та утримання доріг, були фактично втрачені через безвідповідальність, яка часто приховує корупційні схеми.

Наслідки для бюджету та міста

Службова недбалість у сфері закупівель комунальних підприємств залишається однією з головних проблем, що підриває довіру громадян та позбавляє місто необхідних ресурсів. Переплата за життєво важливі для зимового утримання доріг матеріали на 2 мільйони гривень є яскравим прикладом того, як бездіяльність чиновників призводить до прямих фінансових втрат, які могли б бути спрямовані на покращення інфраструктури Солом’янського району та міста Києва загалом.

Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини справи та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаймо, раніше стало відомо що чиновник РДА та підрядник “розпиляли” 550 тисяч гривень на ремонті школи в Києві.