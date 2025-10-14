Уряд відкрив шлях до використання виробниками технологій Міноборони — історичне рішення для оборонної промисловості України, інформує Завтра.UA.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями — відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Суть постанови та нова юридична модель
Постанова запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони, для їхнього впровадження у серійне виробництво.
Ключові положення:
- Доступ для виробників: Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.
- Державна власність: Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.
- Прозорі закупівлі: Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.
Хто може долучитися до експерименту
Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:
- мають державні контракти у сфері оборони;
- визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил;
- внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.
Крім того, Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.
Що зміниться: Масштабування та посилення фронту
Рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно. Це дозволить:
- Збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою.
- Розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок.
- Зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній.
- Залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.
Безпека і державний контроль
Державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов’язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси.
Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об’єднання виробників.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що Росія вичерпала ресурс охочих воювати: Путін має лише два виходи.