7.4 C
Kyiv
Середа, 15 Жовтня, 2025
type here...

Трансфер військових технологій: Кабмін перетворює секретні розробки на зброю масового виробництва

Війна
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Відкрито секрети Міноборони: Кабмін запустив приватний конвеєр для військових технологій
Відкрито секрети Міноборони: Кабмін запустив приватний конвеєр для військових технологій

Уряд відкрив шлях до використання виробниками технологій Міноборони — історичне рішення для оборонної промисловості України, інформує Завтра.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями — відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Суть постанови та нова юридична модель

Постанова запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони, для їхнього впровадження у серійне виробництво.

Ключові положення:

  • Доступ для виробників: Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.
  • Державна власність: Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.
  • Прозорі закупівлі: Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.

Хто може долучитися до експерименту

Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:

  1. мають державні контракти у сфері оборони;
  2. визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил;
  3. внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Крім того, Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.

Що зміниться: Масштабування та посилення фронту

Рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно. Це дозволить:

  • Збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою.
  • Розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок.
  • Зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній.
  • Залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

Безпека і державний контроль

Державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов’язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси.

Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об’єднання виробників.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Росія вичерпала ресурс охочих воювати: Путін має лише два виходи.

Останні новини
Ще новини

Гарячі Новини

Маст рід

Популярні Категорії