Уряд відкрив шлях до використання виробниками технологій Міноборони — історичне рішення для оборонної промисловості України, інформує Завтра.UA.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та створює умови для дієвого приватно-публічного партнерства в оборонній сфері. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів. Цим рішенням ми впроваджуємо нову систему роботи з оборонними технологіями — відтепер ефективні розробки одразу переходять у виробництво і працюють на посилення обороноздатності України. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО», — наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Суть постанови та нова юридична модель

Постанова запускає нову юридичну модель управління оборонними технологіями, розробленими у системі Міністерства оборони, для їхнього впровадження у серійне виробництво.

Ключові положення:

Доступ для виробників: Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах.

Виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі цих державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Державна власність: Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони.

Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони. Прозорі закупівлі: Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі, що забезпечує прозорість процесу та ефективне управління ресурсами.

Хто може долучитися до експерименту

Експеримент відкритий для українських виробників, які відповідають одному з трьох критеріїв:

мають державні контракти у сфері оборони; визначені критично важливими для забезпечення Збройних Сил; внесені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Крім того, Міноборони може надавати доступ до технологій у рамках міжнародної співпраці з оборонними відомствами країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України в якості військово-технічної допомоги.

Що зміниться: Масштабування та посилення фронту

Рішення, що довели ефективність, можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно. Це дозволить:

Збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою.

та наситити фронт перевіреною технікою. Розширити номенклатуру озброєння за рахунок уже існуючих державних розробок.

за рахунок уже існуючих державних розробок. Зняти вузькі місця у виробничих потужностях окремих компаній.

у виробничих потужностях окремих компаній. Залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

Безпека і державний контроль

Державна власність на технології зберігається. Доступ надається перевіреним виробникам за чіткими критеріями, із обов’язковими технічними, правовими та безпековими перевірками. Виробництво підлягає державному контролю якості, аудитам і контрактним умовам, що захищають національні інтереси.

Про технології, відкриті для виробництва, Міноборони інформуватиме самостійно, а також через Фонд розвитку інновацій і галузеві об’єднання виробників.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Росія вичерпала ресурс охочих воювати: Путін має лише два виходи.