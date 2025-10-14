Старе судно EILEEN, яке неодноразово затримували через технічні проблеми, пішло на дно біля берегів Болгарії. Усі 10 українських моряків врятовані турецьким судном.

У неділю, 12 жовтня, приблизно за 140 морських миль на схід від Варни у водах Чорного моря затонуло вантажне судно EILEEN (IMO 9070503), що експлуатується українською компанією. Судно, збудоване 32 роки тому, подало сигнал лиха невдовзі після 13:00, повідомивши про пробоїну в борту та надходження води. Про це повідомляє видання Maritime, інформує Завтра.UA.

Сигнал лиха та початок рятувальної операції

Центр координації морських рятувальних робіт (MRCC) – Варна при Головному управлінні “Надзвичайно-рятувальна діяльність” Виконавчого агентства “Морська адміністрація” Болгарії отримав повідомлення про інцидент. За попередньою інформацією, судно швидко перекинулося, і екіпаж не міг самостійно контролювати ситуацію.

MRCC – Варна негайно розпочав рятувальну операцію, координуючи спільні зусилля рятувальних підрозділів трьох країн: Болгарії, Румунії та Туреччини. До району були направлені прикордонний катер з Болгарії, судно з Румунії, гелікоптер ВМС Болгарії, а також допоміжне судно з Туреччини, що знаходилося неподалік.

Швидка реакція турецького судна

Ключову роль у порятунку відіграло морське судно постачання MURAT ILHAN (IMO: 9395446) під турецьким прапором. Воно брало участь у заходах з реалізації газових родовищ Туреччини в Чорному морі та знаходилося приблизно за 20 морських миль від місця катастрофи.

Турецька берегова охорона повідомила, що до Морського рятувального координаційного центру в Анкарі надійшов сигнал лиха щодо судна EILEEN. MURAT ILHAN швидко прибуло в район та виявило два рятувальні плоти з усім екіпажем.

Усі 10 українських моряків врятовані

«Українські члени екіпажу були живими на рятувальних плотах», – повідомила турецька берегова охорона. Екіпаж із 10 українських моряків був піднятий на борт турецького судна.

Вертоліт ВМС Болгарії також прибув на місце події, але після встановлення стану здоров’я врятованих моряків потреби в повітряній евакуації не виникло. Усі 10 громадян України були прийняті на борт судна MURAT ILHAN у задовільному загальному стані та без травм.

Врятованих моряків доставили до порту Фільос у північній турецькій провінції Зонгулдак.

Питання до технічного стану судна

Затонуле судно EILEEN було збудоване понад 30 років тому. Видання Maritime.bg нагадує, що протягом 2025 року судно вже тричі затримували під час технічних перевірок у різних портах через виявлені неполадки. Остання інспекція в Ізмаїлі також виявила низку технічних проблем.

Наразі фахівці з’ясовують точні причини аварії, зосереджуючись на тому, як вік судна та його попередні технічні проблеми могли вплинути на виникнення пробоїни та швидкість затоплення.

