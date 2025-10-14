Ввечері, у понеділок, 13 жовтня, російські терористи здійснили чергову цинічну атаку на Харків, застосувавши три керовані авіабомби (КАБ). Основний удар прийшовся по території медичного закладу, що призвело до поранень серед цивільного населення та значних руйнувань, інформує Завтра.UA.

Обстріл медичного закладу: поранення та руйнування

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зафіксовано влучання по території медичного закладу в Слобідському районі. Одна з бомб влучила в господарську споруду поблизу лікарні, повністю її зруйнувавши.

Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень корпусам лікарні: вибито вікна та двері. На момент удару в закладі перебувало понад сотня пацієнтів. Також велика пожежа була зафіксована в Салтівському районі.

Шестеро поранених склом та гостра реакція на стрес

Внаслідок російського удару по медичну допомогу звернулися шестеро людей, які отримали поранення склом. Про це у ніч проти вівторка, 14 жовтня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу”, – зазначив він.

Також, за словами Синєгубова, у медичному закладі в Салтівському районі деякі пацієнти отримали гостру реакцію на стрес.

Евакуація пацієнтів та знеструмлення районів

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що усіх 57 пацієнтів, які знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами, оперативно переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес. Зокрема, евакуювали пацієнтів, хворих на діабет.

Крім того, внаслідок російських ударів частково знеструмлені три райони міста, про що мер Харкова повідомив близько 22:46.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Росія вичерпала ресурс охочих воювати: Путін має лише два виходи.