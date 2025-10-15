Україна вкотре постає перед викликами, пов’язаними з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Газові сховища, видобуток, імпорт, підстанції та захист трансформаторів знову стають питанням виживання. Чи вистачить газу взимку? Наскільки реальні загрози відключень електроенергії? Про це в інтерв’ю “Телеграфу” розповів народний депутат від фракції “Батьківщина”, заступник голови комітету ВР з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко, інформує Завтра.UA.

Про газовий фронт: Запаси, видобуток та імпорт

Олексій Кучеренко підтвердив, що для проходження опалювального сезону потрібен газ із трьох джерел: сховища, поточний видобуток та імпорт. Він наголосив, що баланс має бути забезпечений щодобово і щогодинно.

На запитання про посилення атак РФ на газову інфраструктуру та загрозу дефіциту нардеп зазначив: “Ракетні удари спричинили проблеми для видобутку для ‘Нафтогазу’. Якісь [проблеми]. Але казати, що ‘дірка’ в ‘Нафтогазі’ пов’язана виключно з ракетними ударами, це абсолютно не так. Просто 10 років абсолютно безгосподарно керували ‘Нафтогазом'”. Він додав, що війна завдала шкоди на 0,8 млрд кубометрів, тоді як загальна “дірка”, яку треба покрити імпортом, становить 5,4 млрд кубометрів.

Газовий колапс малоймовірний, але обмеження можливі

Щодо ймовірності повного відключення газу, Кучеренко заспокоїв: “Навіть [колишній голова правління НАК ‘Нафтогаз’ Андрій] Коболєв каже, що газового колапсу не може бути. Тобто такого, щоб взагалі не було газу”.

Водночас, він не виключає обмежень: “Можуть бути в певні періоди обмеження тиску в якихось регіонах і тоді будуть обмежувати когось. Та я думаю, що промисловість, як завжди, а до населення не дійде. Тому я б зараз не лякав цим газовим колапсом. Категорично”.

Експерт також розкритикував “Нафтогаз” за закупівлю газу: “Чому його влітку не купували, щоб більше закачати? Немає у мене відповіді. Безумовно, краще його було закачувати влітку”.

Електричні блекаути: Глобальний – ні, локальні – так

Ключовий акцент інтерв’ю стосувався ризику повного знеструмлення країни. Олексій Кучеренко розмежував поняття “блекаут” та “обмеження”:

Блекаут – “це стихійне, неконтрольоване, катастрофічне розвантаження єдиної енергосистеми. Її розпадання на ‘острови'”.

– “це стихійне, неконтрольоване, катастрофічне розвантаження єдиної енергосистеми. Її розпадання на ‘острови'”. Обмеження – планові або аварійні відключення.

“Я не передбачаю глобального блекауту по Україні. Дуже малоймовірно, що буде блекаут”, – заявив нардеп.

Проте, він визнав, що локальні аварійні обмеження та графіки відключень, на жаль, можливі: “Вони можуть бути, як в Києві, коли ми побачили, що добу половина міста в результаті удару сиділа [без електроенергії], так і в Чернігові, де системно зараз сидять по графіках 3 на 3. … Це тимчасові незручності воєнного стану”.

Провал захисту енергооб’єктів

Коментуючи ситуацію після останньої масштабної атаки на Київ, Кучеренко розкритикував відповідальних за захист енергетичної інфраструктури, зокрема керівників “Укренерго” та Агентства відновлення, а також міську владу:

“Для мене однозначно, що і Найєм, і Кудрицький провалили укриття. Я вважаю, там правоохоронці мають давно працювати. Але те, що і Кличко, і місто не зробили всього можливого, так само, для мене очевидно”, – сказав він.

Народний депутат наголосив, що хоча місто не може захистити від ракет, ніхто не заважав захищати трансформатори відповідними конструкціями: “Я не розумію, чому Київ не будував для трансформаторних вузлів і вузлів автоматики свій захист. А це мали би бути металеві троси, сітки, відповідні конструкції, які абсолютно можна було б будувати. І вони б значною мірою могли допомогти”.

Старт опалювального сезону та мета ворога

Олексій Кучеренко також висловив переконання, що початок опалювального сезону максимально відтягуватимуть “правдами і неправдами”, щоб заощадити газовий ресурс.

Насамкінець, нардеп підтвердив, що цілі РФ, яка б’є по інфраструктурі, є психологічними: “Однозначно! Вивести населення з психологічного комфорту, завести в стан депресії, психічного збудження і можливих соціально-політичних наслідків у вигляді перекриття вулиць і вимог до влади припинити війну на будь-яких умовах”.

Нагадаймо, раніше експерт пояснив, чи чекати блекаутів взимку.