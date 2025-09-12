Росія знову концентрує удари проти української енергетики, про заявив президент Володимир Зеленський після чергової атаки ворога. Він наголосив, що Україна має відповіді на ці загрози, але головне — стабільність системи. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, в коментарі NV поділився прогнозами щодо того, як українські міста переживуть можливі повітряні атаки росіян цієї зими, і що їм загрожує, інформує Завтра.UA.

Критична інфраструктура має резервне живлення

За словами Олександра Харченка, більшість українських міст добре підготувалися до зимового періоду. Вони забезпечили резервним живленням усю критично важливу інфраструктуру. Експерт зазначив, що навіть такі мегаполіси, як Київ, Одеса, Харків, а також прикордонні Суми, які вважаються найбільш уразливими, мають детальні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій.

“У мене особисто немає жодних прогнозів катастроф і апокаліпсисів”, — підкреслив Харченко.

Він додав, що така підготовка стала можливою завдяки досвіду попередніх зим і чіткому розумінню алгоритмів дій під час енергетичних криз.

Можливі обмеження, але не тотальні блекаути

Директор Центру досліджень енергетики визнав, що ризики атак на енергетичну інфраструктуру залишаються високими. Однак, за його словами, навіть у разі пошкодження теплової генерації, мова йтиме про графіки обмежень, а не про критичні ситуації, які загрожують життєзабезпеченню міст.

Харченко резюмував, що країна не залишиться без світла на кілька днів і не опиниться на межі виживання. Рівень готовності міст до зимових викликів є достатнім для уникнення катастрофічних сценаріїв.

Раніше стало відомо, що Україна ризикує втратити третину імпорту електроенергії.