На Вінниччині розкрито масштабну схему незаконного заволодіння земельними ділянками, що завдала державі та громадам збитків на понад 6 мільйонів гривень. У межах спільної роботи прокурорів Вінницької обласної та окружних прокуратур спільно з правоохоронними органами, про підозру повідомлено 8 особам, інформує Завтра.UA. Акцент у цій справі робиться на системних проявах корупції та зловживанні службовим становищем.

Серед підозрюваних – приватний нотаріус, співвласник та директори низки товариств, приватний підприємець, а також виконувачка обов’язків старости одного з округів, що свідчить про залучення як посадових осіб, так і представників бізнесу до протиправної діяльності.

Земля Нацпарку та 136 гектарів: деталі зловживань

Фігуранти справи підозрюються в оформленні земель за підробленими документами та самовільному зайнятті ділянок без законних підстав. Йдеться про 11 земельних ділянок загальною площею понад 136 гектарів. Особливого цинізму справі додає той факт, що серед незаконно привласнених угідь є навіть землі Національного природного парку «Кармелюкове Поділля».

Корупційна роль нотаріуса та посадовців

Ключову роль у схемі відігравала приватний нотаріус одного з округів області. Зловживаючи довірою та службовими повноваженнями, вона використовувала підроблені дублікати заповітів померлих громадян для незаконної реєстрації права власності на чотири земельні ділянки (10,7 га) на користь третіх осіб. Її дії призвели до збитків спадкоємцям та сільській раді на понад 996 тис. грн.

У схемі також фігурує виконувачка обов’язків старости, яка підозрюється у підробленні заповіту на ділянку площею 2,8 га, оформлюючи її без відома заповідача в інтересах сторонніх осіб. Це є яскравим прикладом корупційного зловживання владою на місцевому рівні.

Бізнес-структури та мільйонні оборудки

Значна частина збитків пов’язана з діями представників бізнесу.

Співвласник і директор товариства незаконно набув у власність 0,8 га, використавши підроблене розпорядження райдержадміністрації. Надалі він легалізував цю землю через поділ та продаж, завдавши громаді збитків майже на 3,6 млн грн. Його дії кваліфіковано, зокрема, як легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 209 ККУ).

Керівники інших товариств та приватний підприємець самовільно зайняли великі площі сільськогосподарських угідь. Зокрема, один директор товариства самовільно зайняв ділянку площею майже 100 га для вирощування с/г культур, завдавши збитків на понад 1 млн грн.

Два директори підприємств незаконно зайняли 4,1 га земель у межах НПП «Кармелюкове Поділля», що є особливо кричущим фактом через шкоду природоохоронному фонду.

Запобіжні заходи та кримінальна кваліфікація

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, що охоплюють шахрайство (ч. 2, 3 ст. 190), самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1), легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 209), підроблення документів (ч. 4 ст. 358) та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 2, 3 ст. 365-2).

Прокуратура вже підготувала клопотання до суду про обрання запобіжних заходів усім 8 підозрюваним. Досудове розслідування триває.

Нагадаймо раніше стало відомо, що ексчиновник ГПУ та його дружина будують “Власне місто” на землях, відібраних у держави.