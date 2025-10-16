Президент Трамп натякнув на можливість передачі Україні крилатих ракет «Томагавк». Це може дозволити Києву завдавати ударів по військових та енергетичних об’єктах глибоко всередині Росії. Кремль попередив, що такий крок призведе до ескалації напруженості. Експерти назвали низку потенційних цілей, що можуть стати “новим головним болем” для Москви. Про це пише The Hill, інформує Завтра.UA.

Трамп натякає: «Томагавки» в центрі уваги

Президент США Дональд Трамп натякнув, що питання постачання Україні далекобійних крилатих ракет «Томагавк» стане ключовою темою обговорення під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запланованої на п’ятницю у Вашингтоні.

“Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати «Томагавки». Усі інші хочуть, а у нас багато «Томагавків»”, – сказав Трамп журналістам у вівторок у Білому домі.

Потенційне постачання цих ракет далекого радіусу дії дозволить українській армії завдавати ударів по військових цілях глибоко всередині Росії.

Дальність і можливості: Перевага «Томагавків»

Ракети «Томагавк», розробка яких почалася ще у 1970-х роках і які вперше були використані американськими військовими під час операції «Буря в пустелі» у 1991 році, можуть мати дальність польоту до 1000 миль (близько 1600 км), залежно від варіанту.

Ці боєприпаси, що летять на високих дозвукових швидкостях і на малих висотах для кращого уникнення радарів, мають набагато більшу дальність, ніж керована армійська тактична ракетна система (ATACMS), яку США передали Україні у 2023 році (максимальна дальність ATACMS — до 190 миль або близько 305 км).

Експерти вважають, що «Томагавки» значно розширять можливості Києва для ураження російських військових та енергетичних об’єктів.

Потенційні цілі в Росії: Від нафтопереробних заводів до авіабаз

Військові аналітики назвали низку потенційних цілей, удари по яких завдадуть значної шкоди Росії та створять нові виклики для Москви:

Енергетичні об’єкти: Зокрема, нафтогазова інфраструктура та нафтопереробні заводи (НПЗ) . Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської Black Bird Group, зазначив, що Україна може продовжити та посилити атаки на НПЗ, що “безумовно, зашкодить Росії”.

Зокрема, та . Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської Black Bird Group, зазначив, що Україна може продовжити та посилити атаки на НПЗ, що “безумовно, зашкодить Росії”. Командні та логістичні центри: Україна може атакувати російські командні елементи , логістичні центри та станції електричної боротьби .

Україна може атакувати , та . Ключові військові об’єкти глибоко в тилу: Владислав Соболевський, співзасновник української групи Інститут Снейк-Айленда, заявив, що ракети будуть використані для ураження важливих військових цілей, які наразі недосяжні. Серед них: Військово-морська база в Новоросійську. Ключові авіабази , зокрема Оленя в Мурманській області , яку Росія використовує як головний стартовий майданчик для масованих ракетних атак по українських містах.

Владислав Соболевський, співзасновник української групи Інститут Снейк-Айленда, заявив, що ракети будуть використані для ураження важливих військових цілей, які наразі недосяжні. Серед них:

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна використовуватиме ці боєприпаси лише у військових цілях і не спрямовуватиме їх проти цивільного населення.

Ризики ескалації: Застереження Кремля та думка експертів

Кремль попередив, що передача ракет «Томагавк» призведе до подальшої ескалації конфлікту. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що потенційне постачання “може погано закінчитися” для всіх, включаючи Трампа. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав таку поставку кроком, що може “перерости” конфлікт у “ядерну” війну.

Однак військові аналітики схиляються до думки, що ризики ескалації були “перебільшені” протягом усієї війни, і Володимир Путін все ще прагне уникнути прямого конфлікту зі США та НАТО.

Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми аналітичного центру «Центр нової американської безпеки», вважає, що США можуть контролювати ризик ескалації, перевіряючи потенційні глибокі цілі в Росії. Вона додала, що «Томагавки» не є «чудодійною зброєю» і, ймовірно, будуть ефективними лише за умови широкого планування польотів та допомоги Заходу.

Необхідна кількість та наземні пускові установки

Експерти вважають, що «Томагавки» збагатять існуючий арсенал далекобійних ракет України, але для проведення тривалої кампанії бомбардувань знадобиться щонайменше «кілька сотень» ракет, оскільки “кілька десятків ракет не матимуть дуже сильного впливу”.

Оскільки «Томагавк» зазвичай запускається з кораблів та підводних човнів ВМС США, експерти зазначають, що Україні доведеться використовувати наземні пускові установки. Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, зауважив, що Корпус морської піхоти вже розробив такі установки та має можливість передати їх Україні.

