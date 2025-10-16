Правоохоронці припинили діяльність кількох груп, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та нелегально перетнути кордон. Фігурантам загрожує до семи років ув’язнення, інформує Завтра.UA.

За процесуального керівництва Волинської, Івано-Франківської та Спеціалізованої прокуратур у сфері оборони Західного регіону викрито та припинено діяльність низки організованих груп, які налагодили канали незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі України під час воєнного стану. Схеми включали використання фальшивих документів, хабарі прикордонникам та обхід пунктів пропуску. Частину учасників злочинних схем уже притягнуто до відповідальності.

Гроші та зрада: маршрути та такси ухилення

Слідство встановило, що організатори схем брали за свої послуги від 6 до 14 тисяч доларів США з особи. Маршрути пролягали через Закарпаття, Волинь та Прикарпаття, здебільшого до Румунії чи Угорщини.

Маршрут через Закарпаття: військові у СЗЧ та цивільні

Троє мешканців Закарпаття – двоє цивільних та військовий у самовільному залишенні частини (СЗЧ) – організували маршрут через Львівщину до Румунії. Вони надавали повний супровід: від пошуку “клієнтів” до забезпечення перетину кордону поза пунктами пропуску. З одного ухилянта брали 7-8 тисяч доларів США. Усіх трьох затримали «на гарячому» після отримання 15 тисяч доларів США. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом застави.

Перетин Тиси: небезпечний шлях до Угорщини

Ще один канал переправлення до Угорщини через річку Тиса на надувному човні організував 35-річний мешканець Закарпаття зі спільниками. Вартість послуг становила 6 тисяч доларів США. Обвинувальний акт щодо учасників цієї схеми вже скеровано до суду.

«Швидка допомога» для ухилянтів та хабар прикордоннику на Волині

На Волині двоє місцевих жителів намагалися переправити чоловіків призовного віку за кордон, маскуючи їх під «пацієнтів» швидкої допомоги. Щоб забезпечити безперешкодний проїзд, вони запропонували прикордоннику хабар – по 2 тисячі доларів США з кожного військовозобов’язаного. Військовослужбовець повідомив про спробу підкупу, що призвело до затримання одного з чоловіків та оголошення підозри у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Система «Шлях» як інструмент корупції на Прикарпатті

На Івано-Франківщині викрито міжрегіональну групу з п’яти осіб, яка використовувала корупційну схему через державну систему «Шлях». Зловмисники фіктивно оформлювали чоловіків водіями міжнародних перевезень та незаконно вносили їхні дані до бази, використовуючи електронний ключ однієї з транспортних компаній. За свої послуги вони отримали 14 тисяч доларів США. Усім п’ятьом співучасникам повідомлено про підозру.

Суворий вирок на Львівщині: 7 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів суд у Львівській області визнав винним місцевого мешканця в організації незаконного переправлення осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та річною забороною займатися організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю. Встановлено, що він зі спільником допомагав військовозобов’язаним виїжджати до Європи поза пунктами пропуску за 8 тисяч доларів США з особи.

Досудове розслідування та оперативний супровід у справах здійснювали підрозділи поліції, СБУ, Державної прикордонної служби у західних областях України.

