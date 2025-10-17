У 2024 році в Польщі було зареєстровано рекордну кількість шлюбів, укладених між громадянами Польщі та України. Згідно з даними Головного управління статистики Польщі, ця тенденція відображає прагнення української діаспори, що зростає, до стабілізації та легалізації стосунків на території країни. Про це повідомляє Польське радіо, інформує Завтра.UA.

Стрімке зростання кількості шлюбів

Статистичні дані за 2024 рік показують значне збільшення кількості міждержавних шлюбів:

Загальна кількість шлюбів за участю українців: 5359.

5359. Кількість польсько-українських шлюбів: 2556 – це новий рекорд.

Для порівняння, у 2023 році таких польсько-українських союзів було 2213, а десятьма роками раніше, у 2015 році, – лише 715.

Асиметрія у виборі партнерів

Аналіз даних виявив чітку гендерну асиметрію у цих міжкультурних шлюбах:

Польські чоловіки та українки: Переважна більшість нових союзів (2021 випадок) – це шлюби між польськими чоловіками та громадянками України.

Переважна більшість нових союзів (2021 випадок) – це шлюби між польськими чоловіками та громадянками України. Польки та українські чоловіки: Значно менша кількість випадків, коли польки виходили заміж за українців (535 шлюбів).

Причини тенденції: легалізація та стабілізація

Дослідники та демографи пояснюють цю тенденцію природним процесом адаптації іммігрантів. Коли перебування за кордоном стає тривалішим, люди прагнуть «нормалізувати життя» і легалізувати свої стосунки, що є ключовим фактором у рішенні про шлюб. Це явище схоже на те, що спостерігалося серед польських емігрантів в інших країнах ЄС після вступу Польщі до Євросоюзу.

