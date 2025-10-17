Заступниця директора департаменту Дніпровської міської ради постане перед судом за підозрою у службовій недбалості, що призвела до значних фінансових втрат міського бюджету. Йдеться про збитки у розмірі понад 7,5 мільйонів гривень, спричинені підписанням необґрунтованих додаткових угод на постачання електроенергії, інформує Завтра.UA.

Обвинувальний акт скеровано до суду

Прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Недбалість при закупівлі електроенергії

Як встановило слідство, інцидент стався у 2021 році. Обвинувачена посадовиця уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти міста.

Ключовий момент у справі – подальші дії чиновниці. Підконтрольне ТОВ, з яким було укладено договір, неодноразово ініціювало підписання додаткових угод, у яких безпідставно підвищувалась вартість електроенергії. Заступниця директора департаменту підписувала ці угоди, не перевіряючи обґрунтованість підвищення цін.

7,5 млн грн збитків для бюджету

Через таку недбалість та відсутність належної перевірки з боку посадовиці, бюджет Дніпра зазнав збитків на загальну суму понад 7,5 мільйонів гривень. Фактично, кошти платників податків були безпідставно переплачені приватному підприємству.

На майно чиновниці накладено арешт

З метою забезпечення можливого відшкодування завданих збитків, за клопотанням прокурора судом було накладено арешт на нерухоме майно обвинуваченої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області. Справа передана до суду для розгляду по суті.

Нагадаймо, раніше стало відомо про службову недбалість чи корупційний розрахунок: 2 мільйони “загубились” на дорожній солі.