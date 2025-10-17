Європейська комісія вивчає можливість суттєвого збільшення обсягу фінансування для України в рамках так званого «репараційного кредиту», націленого на використання заморожених російських активів. Згідно з документом, отриманим виданням Politico, Брюссель, окрім вже запланованих 140 мільярдів євро державних коштів, тепер прицілюється до додаткових 25 мільярдів євро, які знаходяться на приватних банківських рахунках, інформує Завтра.UA.

Єврокомісія прагне розширити базу арештованих коштів

Європейський Союз готується використати вартість заморожених державних активів Росії на суму 140 мільярдів євро, більша частина яких знаходиться у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear, для забезпечення мегакредиту Україні. Однак, виконавчий орган ЄС не зупиняється на цьому.

«Слід розглянути питання про те, чи можна поширити ініціативу щодо репараційного кредиту на інші заблоковані активи в межах ЄС», – йдеться в документі, який Комісія розповсюдила серед столиць ЄС. Ці «інші заблоковані активи» – це додаткові 25 мільярдів євро, які лежать на приватних банківських рахунках по всьому блоку.

У документі наголошується, що «юридична можливість поширення підходу до Репараційного кредиту на такі активи не була детально оцінена» і така оцінка повинна бути проведена. Ця ініціатива буде винесена на обговорення перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Гарантії та цільові витрати: ключові принципи кредиту

У документі також викладено «принципи розробки» ініціативи щодо репараційного кредиту, які передбачають механізми захисту від юридичних ризиків та визначення цілей фінансування.

Надійні національні гарантії: Однією з ключових вимог, особливо з боку Бельгії, є створення надійної структури гарантій та ліквідності. Це необхідно, щоб захистити ЄС від можливих судових позовів Москви щодо повернення санкціонованих коштів.

«Пропонується створити систему двосторонніх гарантій від держав-членів до Союзу», – зазначається в документі. Ці гарантії мають забезпечити «доступ до необхідної ліквідності» для негайної виплати у разі будь-якої вимоги. Національні гарантії, як очікується, будуть передбачені в наступному семирічному бюджеті ЄС (з 2028 року) як фінансова подушка безпеки.

Цільове використання коштів: Після видачі, кошти кредиту будуть спрямовані на дві основні цілі:

Розвиток оборонної бази: Фінансування піде на «розвиток технологічної та промислової бази оборони України та її інтеграцію в європейську оборонну промисловість». Підтримка бюджету: Підтримка національного бюджету країни, «за умови дотримання відповідних умов».

Очікується, що лідери ЄС на саміті проведуть широке обговорення ініціативи та закличуть Комісію представити офіційну пропозицію щодо кредиту. Міністри фінансів обговорять законопроект на наступній зустрічі в листопаді.

