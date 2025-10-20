Жорстоке розкрадання державних надр та мільйонні тіньові прибутки: на Кременчуцькому водосховищі викрито та повністю ліквідовано масштабну корупційну схему незаконного видобутку піску. Слідчі Національної поліції та Офіс Генерального прокурора припинили діяльність злочинної групи, яка нелегально намила понад 30 тисяч тонн піску, інформує Завтра.UA. При цьому всі фінансові операції йшли повз державний бюджет, а прибутки, які сягали мільйонів гривень, були легалізовані через складну схему підробки документів.

Масштаб порушення: Намив замість дозволу

Злочинна група, очолювана місцевим підприємцем, діяла під прикриттям нібито легальної діяльності, але значно перевищувала надані їм дозволи. Фактично, видобуток вівся за межами дозволеної ділянки — на відстані близько пів кілометра від берега.

Для незаконного промислу зловмисники використовували потужний земснаряд із двигуном у 150 кінських сил, здатний викачувати до 250 кубометрів піску за годину, що дорівнює чотирьом великим самоскидам.

Корупційна складова: Тіньовий продаж та підробка документів

Акцент слідства — на чіткій та злагодженій схемі ухилення від сплати податків та легалізації злочинних прибутків:

Тіньовий збут: Добутий пісок транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам переважно за готівку.

Маскування: До складу групи входили не лише технічні працівники, але й бухгалтер та спеціалісти, відповідальні за документацію. Їхньою функцією було підробляння звітів та фальсифікація бухгалтерії, маскуючи нелегальний намив під законну діяльність.

Оперативне втручання та арешти

Спільними діями Національної поліції та Офісу Генерального прокурора злочинну групу викрито у повному складі. Під час обшуків, які проводилися за силової підтримки полку спеціального призначення, вилучено:

Спеціальну техніку та земснаряд.

Мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну схему.

Зразки піску для проведення експертиз.

Роботу незаконного “підприємства” повністю зупинено, техніка вилучена.

Відповідальність: До восьми років за ґратами

Досудове розслідування проводиться за двома ключовими статтями Кримінального кодексу України, які підкреслюють саме корупційний аспект:

Ч. 3 ст. 240 (Незаконне видобування корисних копалин).

(Незаконне видобування корисних копалин). Ч. 2 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з користуванням надрами.

Нагадаймо, раніше стало відомо про схему на мільйони: на Черкащині посадовці розкрадали надра майже на 200 млн грн.