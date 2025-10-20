Закарпаття перетворилося на ганебний «хаб» для нелегального переправлення чоловіків призовного віку: масштаби корупційних схем і цинізм організаторів вражають. Протягом дев’яти місяців поточного року правоохоронні органи Закарпаття викрили понад 270 організаторів та спільників незаконних схем перетину державного кордону, інформує Завтра.UA. Цей кричущий «бізнес на втечах» приніс ділкам, які цинічно наживалися під час повномасштабної війни, неправомірну вигоду, що перевищує 1,6 мільйона доларів США.

Феномен масової зради: 270 організаторів і 174 обвинувальні акти

Цифри свідчать про те, що організація нелегального перетину кордону на Закарпатті набула системного, майже конвеєрного характеру:

Викрито понад 270 організаторів та спільників схем.

До суду вже скеровано 174 обвинувальні акти.

Під час спроби втечі за межі України затримано 395 осіб.

Загалом судами області вже винесено 18 вироків щодо 20 осіб у 2025 році.

Ця статистика демонструє не лише розмах злочинної діяльності, але й необхідність жорсткого покарання для тих, хто перетворює війну на джерело особистого збагачення.

Від Тиси до Словаччини: Вироки за цинізм

Судові рішення, винесені нещодавно, підкреслюють жорстокість покарань за цей вид злочину:

Схема з рецидивістом на Берегівщині: 23-річний мешканець Тячівщини, який уже мав судимість, організував спробу переправлення двох чоловіків до Угорщини за винагороду від $3500 до $5000. Його затримали прикордонники, а суд визнав винним і призначив 6 років позбавлення волі.

“Гроші не пахнуть” на Рахівщині: 33-річна мешканка села Костилівка, що на Рахівщині, разом зі спільниками намагалася переправити до Угорщини чотирьох громадян Афганістану. Жінка, яка координувала перевезення, засуджена до 5 років позбавлення волі з додатковим обмеженням права займати певні посади.

Жорсткі вироки на Ужгородщині:

Мешканець Чопа засуджений до 7 років ув’язнення за спробу переправити військовозобов’язаного до Словаччини за $6500.

Уродженець Скадовська отримав вирок за організацію переправлення двох чоловіків через річку Тису.

Ще один організатор схеми до Словаччини також засуджений до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура Закарпатської області заявляє про послідовну і безкомпромісну реакцію на кожен випадок організації незаконного переправлення, доводячи справи до обвинувальних вироків. Однак, сам факт такої масовості “бізнесу на втечах” вимагає не лише судових рішень, але й глибинного антикорупційного розслідування щодо можливої причетності посадових осіб.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на Тернопільщині депутат допомагав ухилянтам “купити” непридатність до служби.