Під час нещодавньої зустрічі у Білому домі американський лідер Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського погодитися на умови Росії щодо завершення війни, заявивши, що Володимир Путін “знищить Україну”, якщо вона не пристане на них. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, інформує Завтра.UA.

“Суперечка на підвищених тонах” та відмова від карт

Згідно з інформацією джерел, зустріч між лідерами США та України неодноразово перетворювалася на “суперечку на підвищених тонах”. Повідомляється, що глава Білого дому “постійно лаявся” та відкидав карти бойових дій, наполягаючи, щоб Зеленський поступився всім Донбасом Росії.

Американський президент, як зазначають джерела, повторював тези, які напередодні почув від Путіна під час телефонної розмови, та навіть заявив, що конфлікт є “спецоперацією, навіть не війною”.

Загроза “знищення” та відмова у ракетах Tomahawk

На зустрічі Дональд Трамп, за словами європейських офіційних осіб, заявив українському лідеру: “Якщо Путін захоче, він знищить вас”. Зеленський прибув до Вашингтона з проханням про передачу далекобійних ракет Tomahawk, проте Трамп відмовився надати їх.

Глава Білого дому також висловив сумнів щодо впливу санкцій, заявивши, що російська економіка “почувається чудово”, незважаючи на свої недавні публічні коментарі про її близький крах.

Нова пропозиція Путіна: Донбас в обмін на території на Півдні

FT також повідомляє, що російський глава запропонував новий варіант домовленості, який передбачає передачу Москві всієї території Донбасу, що залишається під контролем України, в обмін на невеликі ділянки в Херсонській і Запорізькій областях.

Ця ініціатива є дещо помірнішою за попередню, озвучену Путіним під час зустрічі з Трампом у серпні на Алясці. Тоді він пропонував “заморозити” лінію фронту в інших регіонах, якщо Київ погодиться віддати Донбас.

Суперечлива позиція Трампа: Підтримка “заморожування” фронту

Попри жорстку риторику та вимоги поступок, Трамп згодом підтримав ідею “заморожування” нинішньої лінії фронту. Однак, за оцінками європейських посадовців, його позиція залишається суперечливою і схильною до коливань.

Реакція Києва: “Неприйнятно” та спроба “посіяти розбрат”

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко назвав цю пропозицію неприйнятною. Він акцентував, що Кремль намагається “посіяти розбрат всередині України”.

“Віддати Донбас без бою – неприйнятно для українського суспільства, і Путін це знає. Мова не про території, а про спробу зруйнувати нас ізсередини”, – пояснив він.

Після зустрічі Президент Зеленський у зверненні закликав США, Європу та країни G7 і G20 “вжити рішучих кроків для припинення війни”.

Нагадаймо, раніше віце-президент США назвав головну перешкоду для завершення війни в Україні.